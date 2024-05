Невдовзі людство спостерігатиме за унікальним вибухом зорі: він стається раз на 80 років

Незабаром світ побачить вибух зорі у сузір’ї Північної Корони. Він має відбутися не пізніше вересня 2024 року.

Такий спалах стається раз на приблизно 80 років. Перші згадки про нього датуються ще 1217 роком, повідомляє IFLScience.

Вчені очікують на вибух зорі T Північної Корони із сузір’я Північної Корони. Вона належить до класу повторних нових зір, спалахи у яких відбуваються раз на кілька десятків років.

T Північної Корони є подвійною зоряною системою і складається з білого карлика (зоря низької світності) та червоного гіганта (велика зоря високої світності). Вона віддалена від Землі на 3000 світлових років, тому без допомоги телескопа її практично не видно.

Гравітація білого карлика повільно відтягує матерію від червоного гіганта, в результаті чого приблизно раз на 80 років відбувається вибух.

"Зірки розташовані доволі близько, і коли через підвищення температури та тиску червоний гігант стає нестабільним і починає викидати свої зовнішні шари, білий карлик збирає цю матерію на свою поверхню.

Поверхнева щільна атмосфера білого карлика врешті-решт нагрівається настільки, що спричиняє термоядерну реакцію, яка призводить до утворення наднової, яку ми бачимо з Землі", – пояснюють у NASA.

Підтверджені спостереження за попередніми такими спалахами датовані 1866 і 1946 роками. Тоді зоряна система яскравішала в кілька тисяч разів і ставала помітною неозброєним оком.

Ймовірно, це були не перші спостереження. Схожу подію у 1787 році задокументував астроном Френсіс Волластон. Однак спалах у сузір’ї Північної Корони бачили й у XIII столітті.

"Про подію 1217 року як про швидко наростальне зоряне точкове джерело в Полярній Короні, яке "сяяло великим світлом", тривало "багато днів" і було назване "чудовим знаком", є свідчення очевидця, написане Ебботтом Берчардом з Апсберга", – зазначив астроном Бредлі Шефер у своїй науковій статті, опублікованій у 2023 році в Journal for the History of Astronomy.

Базуючись на попередніх спалахах, вчені очікують, що наступна наднова відбудеться до вересня 2024 року.

