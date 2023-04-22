Науковці виявили наднові зірки, які своїм вибухом можуть знищити схожі на Землю планети

Завдяки обсерваторії NASA та іншим телескопам, астрономи виявили нову загрозу планетам, подібним на Землю.

Причиною називають інтенсивне рентгенівське випромінювання зірок, яке виділяється після їхнього вибуху, повідомляє NASA.

За словами вчених, вибух може впливати на планети на відстані понад 100 світлових років. Це явище вчені зафіксували на фото за допомогою телескопа.

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"Коли цей удар відбувається, він може створити велику дозу рентгенівського випромінювання, яке досягає планети, схожої на Землю. Такий інтенсивний вплив може спровокувати вимирання на планеті", – зазначають науковці.

Наднові зірки. Фото: NASA

Під час дослідження у NASA спостерігали за 31 надновою зіркою. Спостереження проводили переважно з кількох обсерваторій.

Вчені виявили, що планети можуть бути піддані смертельним дозам випромінювання, яке розташоване на відстані приблизно 160 світлових років.

У NASA звертають увагу на небезпеку двох періодів: інтенсивного випромінювання надновою зіркою протягом кількох днів після вибуху і коли після нього минуть місяці.

"Якщо потік рентгенівського випромінювання пронесеться над сусідньою планетою, радіація може серйозно змінити хімічний склад атмосфери планети", – додають в NASA.

Вчені також зазначають, що на планеті, що схожа на Землю, цей процес може знищити значну частину озону, який, захищає життя від небезпечного ультрафіолетового випромінювання наднової зірки.

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Ілюстрація планети, що подібна до Землі до та після опромінення. NASA

Це також може призвести до загибелі широкого кола організмів, особливо морських, які є основою харчового ланцюга, що призведе до вимирання.

За словами вчених, існують переконливі докази, що наднові зірки виникали поблизу Землі приблизно від 2 до 8 мільйонів років тому. За оцінками дослідників, вони були на відстані приблизно від 65 до 500 світлових років від Землі.

У NASA стверджують, що Земля і Сонячна система зараз знаходяться в безпеці з боку потенційних вибухів наднових зірок, але багато інших планет у Чумацькому Шляху – ні.

Нагадаємо, вчені пояснили причину яскравого спалаху на Київщині увечері 19-го квітня і припускають, що його спричинило падіння метеорита з потоку Лірид.