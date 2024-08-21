Незалежність у нас у крові: країною подорожує унікальний LifeSavingTruck для донації крові

133 літри крові задонатили мешканці міст Запоріжжя, Дніпра, Одеси та Львова в межах ініціативи "Ми однієї крові" від банку ПУМБ, що проводиться у партнерстві з ДонорUA та "Агенти крові". Потенційно це 885 врятованих життів. Фінально трак зустрічатимуть у Києві, в День Незалежності, на Контрактовій площі.

Тур Україною LifeSavingTruck, присвячений річниці нашої незалежності, привертає увагу до важливості системного донорства крові. У кожному місті трак працює два дні.

"Починаючи з 24 лютого 2022 року нашу країну знекровлюють. Руйнують. Щодня отримують поранення військові та мирні жителі. 70 % випадків смертей на полі бою — через втрату крові. Кровоносна система допомагає тілу людини функціонувати, пов’язує його різні системи та спонукає працювати їх в унісон.

Схожий вплив на життєздатність країни має банківська сфера, що пов’язує різні сектори нашої економіки. Ми побачили в цьому певний символізм і місію. Вберегти українську кров.

Так, понад два роки тому започатковано соціальний проєкт "Ми однієї крові", який із тактичної ініціативи перетворився на повномасштабну платформу. Його форма — це "не просто речі", які рятують життя.

І ми не зупинимось, доки триває війна", — прокоментувала маркетинг-директорка ПУМБ Ксенія Сікорська.

LifeSavingTruck вміщує мобільний центр донації крові та визначення групи крові, а також корнер мерчу "Ми однієї крові", де кожен донор отримує 25 % знижки на одяг. З кожної замовленої одиниці мерчу 50 % коштів спрямовуються громадським організаціям ؙ— ДонорUA, "Агенти крові" та "Госпітальєри".

Отже, кожен донор має унікальну можливість допомогти двічі: безпосередньо здати кров, а також стати інвестором її транспортування в гарячі точки і закупівлі такмеду.

"Повномасштабна війна загострила потреби в донорській крові приблизно на 60 %. Це неймовірно багато, особливо зважаючи на те, що й до 2022 року ⅔ пацієнтів не отримували кров завчасно. Дехто з них можуть чекати, якщо це планове переливання чи операція. Та поранені військові на полі бою або постраждалі цивільні у прифронтових регіонах не мають такої змоги.

Тому кров для їхнього порятунку транспортується практично з усієї України. Із понад 100 поїздок, які ми організували, 80 профінансовано саме завдяки співпраці з ПУМБ", — зазначає Ірина Славінська, CEO та співзасновниця ДонорUA.

"Можна безкінечно довго розповідати, що донорів не вистачає, а можна вигадувати найсміливіші ідеї та залучати донорську кров через креативні кампанії. Тур Україною LifeSavingTruck вкотре довів, що нестандартні підходи завжди ефективніше заохочують нових донорів.

Люди приходили на акцію, бо їм насамперед було цікаво, як влаштована донація у траку, тож формат виявився win-win: вам емоції – центру кров.У кожному місті лікарі змогли на певний час закрити потребу у донорській крові і це головне, бо донорство є надважливою справою сьогодні", - коментує співзасновниця "Агентів крові" Іванка Коваль.

Проєкт "Ми однієї крові" був ініційований більше двох років тому банком ПУМБ для системної допомоги в забезпеченні потреб у донорській крові, у доставках компонентів крові до гарячих точок, закупівлі засобів тактичної медицини для українських захисників, обладнанні для парамедиків та адаптивного одягу для поранених.

За понад два роки існування проєкту було перераховано 8 604 984 грн на рахунки громадських організацій, закуплено 6312 одиниць такмеду, зроблено 80 доставок крові, 912 одиниць гідного адаптивного одягу передано для поранених, і головне — врятовано 126 587 життів.

Запрошуємо рятувати життя в Києві на Контрактовій площі. Зареєструватися на донацію можна 23 серпня тут або 24 серпня ось тут.

І пам’ятайте, що одна донація крові — це 3 врятованих життя.