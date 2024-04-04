Рятувальник плаче на місці удару РФ: під час повторного обстрілу загинув його батько-вогнеборець

У Харкові під час нічного обстрілу росіян, який забрав життя трьох рятувальників і цивільної жінки, загинув 52-річний вогнеборець Владислав Логінов.

Його син Володимир, який також є пожежником, служить у сусідній пожежній частині, повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.

На відео, яке зняли вночі після обстрілу, видно, як Володимир у пожежному костюмі плаче після звістки про загибель батька.

"Загиблий присвятив своє життя роботі в пожежній службі. Його син також за прикладом батька став вогнеборцем і працював начальником караулу у сусідній пожежній частині. Вночі після перших вибухів батько та син із колегами виїхали на місце удару", – повідомляють у МВС.

Владислав і Володимир працювали за декілька будинків один від одного. Під час повторного обстрілу росіян, снаряд влучив у будинок, де працював батько.

У коментарі "УП. Життя" керівник пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Євген Василенко розповів, що родина Логінових родом із Харківщини.

Владислав тривалий час працював у 6-ій пожежній рятувальній частині, Володимир – закінчив університет і вже понад 10 років очолює караул 3-ї пожежної рятувальної частини.

"Вони разом виїхали на місце, де здійнявся вогонь. Батько брав участь у гасінні пожежі там, де з-під завалів вдалося врятувати чоловіка, а його син – на сусідньому місці влучання на відстані близько 200 метрів. Після повторного прильоту по рації передали, що є загиблі (серед пожежників – ред.) і Володимир побіг на місце, де працював батько", – додав керівник пресслужби.

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