"Живих не знаходили": людей під завалами будинку у Дніпрі розшукували собаки-"універсали"

У Дніпрі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару РФ.

До пошуку людей, які опинилися під бетонними стінами зруйнованої дев'ятиповерхівки, були залучені не лише поліцейські та ДСНСники, але і службові собаки громадської організації "Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін "Антарєс".

Загалом надзвичайникам допомагали семеро із 14 спеціально навчених собак загону, розповіла "УП. Життя" керівниця кінологічного центру Лариса Борисенко.

За її словами, цих собак називають "універсалами", адже вони вміють знаходити під завалами не лише живих людей, але і загиблих. Під час пошуку разом з собаками працювали 11 кінологів пошуково-рятувального загону.

Кінологічний центр "Антарєс". Фото: Олена Тіта

Серед чотирилапих, які з 2017 року активно допомагають шукати зниклих людей, зокрема і загиблих військових та цивільних, нараховуються такі породи собак:

чотири бельгійські вівчарки: дві малінуа та дві тервюрени,

німецька вівчарка робочого розведення,

лабрадор.

Також у Дніпрі до пошуку загиблих під завалами залучили вельш-коргі пемброка Елтона. В організації наголошують що беруть його на місця розбору завалів у найскладніших ситуаціях.

Коргі Елтон. Фото: Олена Тіта

Серед інших рятувальникам допомагала бігль-доберман.

"Зараз вона лежить, бо у неї дика крепатура. Наші собаки працювали безперервно 22 години. Трохи відпочивали лише тоді, коли працювала важка техніка. Ми постійно знаходилися біля завалу", – розповідають у кінологічному загоні.

Пошуково-рятувальний загін. Фото: Олена Тіта

Також Борисенко поділилася у Facebook деталями участі у рятувальній операції. За її словами, напередодні трагедії у Дніпрі кінологи тільки повернулися з пошукової експедиції зі сходу країни. Ось, як вона згадує ті важкі 22 години:

"Працюють рятувальники, техніка, періодично нам дають кілька хвилин – ми відпрацьовуємо локації. Собаки працюють під гул генераторів та чисельної техніки, не звертаючи уваги ні на це, ні на на величезну кількість людей, крики, палаюче каміння. Вони дуже мотивовані шукати".

Жінка брала участь у рятувальній операції разом із собакою Спаркі. На найскладніших локаціях також працювали інші вихованці кінологині – Парторг Шпуня і Баба Люба.

Лариса Борисенко розповідає, що спочатку кінологи з собаками намагалися пройти вцілілими сходами для обстеження квартир, однак там було сильне задимлення і дуже погана видимість.

"А наші собаки дають все нові та нові позначки... Ми розуміємо, що це позначки неживих людей. Ми бачимо, як за цими позначками рятувальники розбирають завал", – згадує Лариса Борисенко.

Кінолог разом з чотирилапою напарницею Фото: Олена Тіта

Як розповіла нам пані Лариса, собакам загону не вдалося знайти жодної живої людини.

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Пошуково-рятувальний кінологічний загін "Антарес", створений у 2008 році, базується у Павлограді. З 2013-го команда кінологів за власною унікальною методикою навчають собак розшукувати живих людей та загиблих. Також ці собаки здатні знаходити рештки, кажуть у ГО.

Коргі Елтон. Фото: Олена Тіта

"Ми дуже фанатично підійшли до цього – підбирали собак і людей, щоб ефективно працювати у цьому напрямку. Адже людина має вміти спокійно працювати з тілами, наскільки це можливо", – розповідають у пресслужбі.

Собак саме цього кінологічного загону поліція, ДСНС та Генеральний штаб Збройних сил активно залучають до пошуку зниклих та загиблих під час повномасштабної війни людей.