"Нікіта Цой. Антитези до видимих історій"

З 23 жовтня по 15 листопада в залі аукціонного дому Goldens буде презентована експозиція нового живописного проєкту Нікіти Цоя, в якому автор заперечує усталені, стереотипні норми колективного міфотворення.

Працюючи з категорією пам’яті, Нікіта Цой досліджує підсвідомі колективні біль, травми, страхи, що передаються від покоління до покоління. Він уважно дослухається до історій свідків подій минулих часів про колись пережите, визначаючи їх вплив на формування стереотипної міфологічної свідомості, і деконструює світоглядні норми-штампи, в які замуроване справжнє і складне людське "EGO".

"Типовий приклад міфологічного мислення, — вважає художник, — це уявлення та фантазії людей про життя їхніх пращурів, де минуле постає мальовничо-ідилічним: "колись було краще"". І, відповідно, у таких фантазіях відбувається інфантильна міфологізація певних історичних подій.

"У своїх нових роботах я намагаюся фантасмагоріями та магічним реалізмом вибити міф та романтизацію з буквальної реальності: я йду до цинічного реалізму під прикриттям веселих фантасмагорій, підміняючи ними все і залишаючи невеличкий шлях для суб’єктивної пам’яті людини".

Сюжети робіт художника на межі між реальністю та абсурдом ("не зрозуміти мої живописні фантазії дуже складно — можливо, насправді легко", — жартує художник) торкаються найпотаємніших і найтемніших кутків людської підсвідомості, її подвійності, де "кожен із нас має свого двійника (допельгангера), для якого існує все те, від чого ми відмовляємося у повсякденному житті".

Антитезою видимому реальному життю людини з її комплексом стереотипних уявлень, сформованих довкіллям, на думку художника, є можливе існування її глибоко схованого другого "я", успадкованого з підсвідомості — "це, перш за все, рефлекси, що беруть свій початок в нашому тілі та його досвіді, які є противагою нашому "EGO", що бере початок у моральних та етичних чеснотах".

У багатьох своїх полотнах Нікіта Цой імітує тінь від спалаху фотоапарату, "відчуває бажання цієї тіні", щоб надати реальності своїм непередбачуваним зображенням. Це використання чорних тіней караваджистів допомагає, на його думку, "збирати тіло людини із залишків оточення та явищ, які в людину "вбудувалися"". Але й привносить у його роботи містичні, навіть есхатологічні настрої.

Динамічні, сміливо й майстерно написані персонажі Нікіти Цоя балансують між світами реалізму, сюрреалізму, експресіонізму, символізму, де їх викривлена, деформована, часом гіперболізована плоть оточена або чудернацькими символами, або звичайними предметами, і вписана в атрибутику чи то надреальних ситуацій, чи то цілком буденних подій.

Ці образи, безумовно, алегоричні, але вони втілюють поняття, які не так просто розкрити.

Аналізуючи архетипи, по-новому переосмислюючи їх, поєднуючи абсурдно-несумісне, художник відшукує і руйнує поріг між прийняттям-неприйняттям, захопленням-запереченням, сарказмом-співчуттям, жахливим-смішним, піднесеним-приземленим, фантастичним-реальним.

Роботи Нікіти Цоя викликають у глядача складний комплекс емоційних станів, в яких доволі складно розібратися. І спонукають не тільки до виявлень почуттів, а й до інтелектуальної практики, у якій часто важливу роль відіграють назви творів.

"Антитези до видимих історій" — це проєкт-дослідження, результати якого можуть бути абсолютно несподіваними. За всіма правилами гри постмодернізму, які вимагають безпосередньої участі від глядача. Як і все, що відбувається у дивному, приголомшливому і по-справжньому унікальному світі Нікіти Цоя.

Проєкт представлений 15 живописними творами. Експозиція доступна до відвідування з 23 жовтня до 15 листопада.

З питань придбання творів, що увійшли до колекції виставкового проєкту "Нікіта Цой. Антитези до видимих історій", звертайтесь до спеціалістів аукціонного дому Goldens у залі експозиції та в онлайн каталозі, натиснувши клавішу "Цікавить".

Нікіта Цой (нар. 1991) - український художник. Народився в м. Київ. Виріс в творчій родині, де шанували мистецтво, тому розвивав свої навички малювання у творчій обстановці і в умовах свободи самовираження. Почав шлях художника у віці п'яти років, бере участь у виставках з семи років. Навчався у Київській Дитячій академії мистецтв (1997-2006); Державній художній школі ім. Т. Шевченка (2006-2010 роки); Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури (2010-2016), де вчився у М. Стороженка; Київській Академії медіа мистецтва (2018-2019). Член Національної Спілки Молодих Художників України (2016). Живе і працює в м. Київ.

Графік роботи:

23 жовтня – 15 листопада 2024

12:00 – 19:00

Понеділок - субота

Неділя - вихідний

Вхід вільний

Адреса:

Київ, вул. Леоніда Первомайського, 4

Аукціонний дім Goldens

+ 38 050 462 95 32

www.gs-art.com