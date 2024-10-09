Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії

У третій день Нобелівського тижня, 9 жовтня, комітет обрав лауреатів у галузі хімії.

Ними стали Девід Бейкер, Деміс Гассабіс та Джон М. Джампер за відкриття у сфері білкових досліджень, повідомили у Фонді Нобеля.

Нобелівську премію з хімії 2024 року присвячено білкам – геніальним хімічним інструментам життя, йдеться на сайті премії.

Девід Бейкер досяг успіху в майже неможливому подвигу створення абсолютно нових видів білків. Деміс Гассабіс та Джон Джампер розробили модель ШІ для вирішення 50-річної проблеми: передбачення складних структур білків. Ці відкриття мають величезний потенціал.

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Що відкрили лауреати премії з хімії-2024?

"Перше відкриття Девіда Бейкера – це створення нових, унікальних білків. Водночас відкриття Деміса Гассабіса та Джона М. Джампера здійснило мрію багатьох науковців, надавши здатність передбачати структуру білків за їхнім складом", – пояснює голова Нобелівського комітету з хімії Хайнер Лінке.

У 2003 році Девід Бейкер вперше створив білок, який раніше не існував у природі. З того часу його команда безліч інноваційних білкових структур для ліків, вакцин, наноматеріалів і навіть маленьких сенсорів.

Відкриття Деміса Гассабіса та Джона Джампера дозволило вченим передбачати структури білків. Амінокислоти у білках з'єднуються у довгі ланцюги, що згинаються у тривимірну структуру, яка визначає функцію білка. З 1970-х років вчені намагалися передбачити структури білків на основі амінокислотних послідовностей, проте це було надзвичайно складним завданням.

Проте чотири роки тому відбувся прорив – Деміс Гассабіс і Джон Джампер розробили штучний інтелект AlphaFold2, який навчився передбачати структуру білків і те, як вони складуться у тривимірні форми. За допомогою цієї ШІ-моделі вченим вдалося передбачити структури практично всіх з 200 мільйонів білків, відомих науці.

Модель була безкоштовно опублікована в інтернеті, що дозволило науковцям у всьому світі використовувати її для досліджень. З моменту появи AlphaFold2 у 2020 році ШІ-модель використовують понад два мільйони людей з 190 країн. Завдяки цьому відкриттю дослідники тепер можуть краще розуміти, чому антибіотики стають менш ефективними, і створювати ферменти, що розкладають пластик.

"Ці відкриття змінюють наше уявлення про білки і обіцяють значні досягнення у медицині та науці в цілому. Тепер ми не тільки можемо передбачати структури білків, але й створювати їх для потреб людства", – зазначили у Фонді Нобеля.

Що відомо про лауреатів?

Девід Бейкер – видатний науковець, який спеціалізується на прогнозуванні та дизайні білкових структур. Він народився у 1962 році в Сіетлі, штат Вашингтон у США. На момент присудження премії Бейкер був афілійований з Університетом Вашингтона в Сіетлі.

Його дослідження зосереджені на вивченні механізмів згортання білків, взаємодії білок-білок, білок-нуклеотид та білок-ліганд. Команда Бейкера використовує експериментальні підходи для розуміння фундаментальних принципів цих процесів, а потім розробляє комп'ютерні моделі, які перевіряються через прогнозування та дизайн білкових структур.

Деміс Гассабіс – британський дослідник штучного інтелекту та керівник ШІ-підрозділу компанії Google. Він є співзасновником компанії DeepMind, яка прославилася своїми революційними розробками в галузі штучного інтелекту.

Гассабіс активно працює над новими ШІ-моделями Google, зокрема Gemini та Gemma. Однією з головних цілей Гассабіса є створення штучного загального інтелекту (AGI) – системи, яка буде здатна виконувати інтелектуальні завдання на рівні людини. У своїх прогнозах він зазначає, що цей прорив може стати реальністю вже у найближчі десятиліття.

Джон Джампер – старший науковий співробітник Google DeepMind, який очолив команду, що здійснила прорив у прогнозуванні білкових структур за допомогою штучного інтелекту. Він народився і виріс у США, де здобув освіту і почав свою наукову кар’єру.

У травні 2024 року Джампер представив нову версію AlphaFold3, яка вже не лише прогнозує білки, але й інші молекули, зокрема ДНК та РНК.

Минулого року лауреатами Нобелівської премії у галузі хімії стали Мунгі Бавенді, Луї Брус та Олексій Єкімов. Науковцям присудили премію за відкриття та розробку квантових точок.