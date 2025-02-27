Підміна QR-кодів у громадських місцях: поліція застерігає від нової шахрайської схеми

Найчастіше фальшиві QR-коди розповсюджують там, де люди здійснюють безготівкову оплату

В Україні з’явилася нова шахрайська схема – зловмисники підміняють QR-коди в громадських місцях, щоб отримати дані з банківських карт.

Про це повідомили у Департаменті кіберполіції Нацполіції України.

Завдяки підміні QR-кодів у громадських місцях зловмисники виводять кошти із рахунків людей або дізнаються дані, через які можна отримати доступ до банківських карт.

Найчастіше фальшиві QR-коди розповсюджують там, де люди здійснюють безготівкову оплату, наприклад у громадському транспорті, на стоянках, у закладах харчування.

"Якщо йдеться про заклади громадського харчування, де за QR-кодом розміщено меню або ви в кіно перейшли за посиланням подивитися афішу – тут нічого страшного немає. У вас буде одне посилання і не перекине в і інше місце", – пояснив начальник відділу протидії онлайн-шахрайствам Департаменту кіберполіції НПУ Олександр Ульяненков в етері "Суспільне Новини".

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Щоб вберегтися від шахраїв, правоохоронці радять дотримуватися таких правил:

при оплаті послуг звертати увагу на місце, де розташований QR-код, уникаючи тих, що зображені на випадкових наклейках, листівках чи оголошеннях;

перед скануванням переконатися, що наклейку не замінили;

обов’язково перевіряти URL сайту (https://), звертати увагу на коректність написання та граматичні помилки на сайті;

встановити налаштування, при яких браузер попереджатиме про перехід на підозрілу сторінку;

не вводити банківські реквізити на невідомих сайтах;

при виявленні підозрілих QR-кодів повідомляти адміністрацію закладу, службу підтримки або правоохоронні органи;

використовувати віртуальні або тимчасові картки для онлайн-платежів – це допоможе уникнути значних фінансових втрат у разі витоку даних.

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