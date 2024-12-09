"Вашій доньці потрібна операція": правоохоронці вручили підозру жінці, яка виманила у пенсіонерки 380 тис. грн

У Києві шахраї ошукали літню жінку на понад 380 тисяч гривень, попросивши гроші "на операцію" для її доньки у Німеччині.

За даними слідства, 73-річній жінці зателефонували невідомі, які представились лікарями, й заявили, що її донька потрапила в ДТП.

Псевдолікарі розповіли, що "донька" потребує термінової операції, яку проводять лише у Німеччині, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Повіривши у цю історію, пенсіонерка передала жінці, яка прийшла за грошима, усі свої заощадження в гривнях, доларах та євро – загалом понад 380 тисяч гривень. Лише після цього потерпіла зателефонувала родичам та зрозуміла, що її ошукали", – кажуть у прокуратурі.

Одну з шахраїв, 34-річну уродженку Рівненської області, вже затримали у Житомирі. У неї вилучили 60 тисяч гривень, які передали потерпілій.

РЕКЛАМА:

Фігурантка розповіла, що забирала гроші у пенсіонерки за завданням невідомого, який запропонував їй таку роботу. Отримані гроші вона нібито переказала на рахунок замовника.

Жінці повідомили про підозру за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Наразі поліція шукає спільників жінки, а їй самій обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо суд визнає фігурантку винною, їй загрожує 8 років тюрми.

Слідство ведеться за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року оперативники затримали ще одного шахрая, який обманом заволодів грошима 73-річної жінки.