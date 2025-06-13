Нова школа-укриття в Запоріжжі: як бізнес допомагає зберігати освіту під час війни

Ідея створення підземних шкіл у прифронтових і вразливих регіонах України стала відповіддю на виклики повномасштабної війни. Вона допомагає зберігати не лише навчальний процес, а й відчуття нормального життя для дітей.

Одним із останніх прикладів такої взаємодії є відкриття школи-укриття в Запоріжжі. Це вже третя підземна школа в області. Цього разу навчальний простір облаштовано на базі спеціалізованої школи-інтернату "Січовий колегіум".

Він розрахований на тисячу учнів і може безперервно функціонувати навіть під час тривалих повітряних тривог. Тут навчаються діти з інтернату, деокупованих територій та релокованих навчальних закладів — більшість з них раніше здобували освіту онлайн.

Створення нового освітнього простору стало можливим завдяки підтримці міжнародного фонду savED та партнерів із бізнес-середовища — зокрема компанії KFC Україна, яка стала одним із донорів проєкту.

Задля залучення коштів мережа ресторанів KFC реалізувала благодійну кампанію "Збір із зірочкою" — масштабну ініціативу, що об’єднала бізнес, клієнтів, інфлюенсерів і громаду. У межах кампанії:

гості могли купувати спеціальні благодійні страви, частина вартості яких йшла на підтримку проєкту;

обирати стікери або купувати мінідонати на освіту;

задонатити онлайн через благодійну банку;

придбати спеціальний мерч, створений у межах ініціативи.

Завдяки спільним зусиллям на школу в Запоріжжі KFC було зібрано 3 мільйони гривень, які спрямували на придбання сучасних меблів, ноутбуків, багатофункціональних пристроїв, кулерів, навчального й ігрового обладнання для класів, зони відпочинку, медичного кабінету.

Це вже не перший проєкт, реалізований у межах "Збору із зірочкою". У грудні 2024 року завдяки цій ініціативі відкрили укриття на 400 учнів у гімназії міста Миколаєва.

Запорізька школа — черговий важливий етап програми, а також приклад того, як бізнес може бути не лише джерелом фінансування, а й рушієм ширших суспільних змін. Адже соціальна кампанія від KFC залучила тисячі українців, які зробили свій внесок у майбутнє дітей із регіонів, що найбільше постраждали від війни.