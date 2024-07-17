В Україні посилили вимоги до мови на ТБ: допускається 10% недержавної, але є умови
17 липня набрали чинності положення закону "Про медіа", які збільшують присутність української мови на телебаченні.
Відтепер у програмах прямих ефірів недержавна мова повинна складати не більш ніж 10% та перекладатися, повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
Допускається, що використовувати її можуть лише учасники програм, які транслюють у прямому ефірі. Йдеться про вживання сталих виразів, коротких фраз чи окремих слів.
Загальна тривалість таких реплік не має перевищувати 10% тривалості програми.
Усі виступи, інтерв'ю, коментарі, пояснення, запитання, окремі репліки недержавною мовою мають перекладати, дублювати або озвучувати українською.
"Відтепер глядачі матимуть можливість споживати ще більше контенту українською мовою", – наголосив Кремінь.
Нагадаємо, 16 липня набула чинності 25 стаття Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Вона регламентує використання державної мови місцевими друкованими медіа.