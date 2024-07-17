В Україні посилили вимоги до мови на ТБ: допускається 10% недержавної, але є умови

Нові норми збільшили вимоги до української мови на телебаченні

17 липня набрали чинності положення закону "Про медіа", які збільшують присутність української мови на телебаченні.

Відтепер у програмах прямих ефірів недержавна мова повинна складати не більш ніж 10% та перекладатися, повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Допускається, що використовувати її можуть лише учасники програм, які транслюють у прямому ефірі. Йдеться про вживання сталих виразів, коротких фраз чи окремих слів.

Загальна тривалість таких реплік не має перевищувати 10% тривалості програми.

Усі виступи, інтерв'ю, коментарі, пояснення, запитання, окремі репліки недержавною мовою мають перекладати, дублювати або озвучувати українською.

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"Відтепер глядачі матимуть можливість споживати ще більше контенту українською мовою", – наголосив Кремінь.

Нагадаємо, 16 липня набула чинності 25 стаття Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Вона регламентує використання державної мови місцевими друкованими медіа.