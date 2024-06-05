Як правильно реагувати на порушення закону про мову: активісти створити порадник

Активісти громадської організації "Простір свободи" створили порадник, який містить покрову інструкцію щодо того, як діяти у випадках порушення мовного закону.

Збірку настанов оприлюднило Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти.

У пораднику наведено алгоритм дій у випадку виявлення порушення Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" у сфері послуг, освіті, державних і комунальних установах, під час публічних заходів та на роботі.

Наприклад, якщо обслуговування у сфері послуг здійснюють російською чи іншими мовами або на товарах, меню, каталогах містяться написи виключно недержавною мовою, слід:

звернутися до працівника закладу, в якому відбулося порушення, із ввічливим проханням виправити ситуацію;

якщо порушення не ліквідоване, звернутися до менеджера, власника чи адміністратора;

якщо і в цьому випадку недоліки не усунули, варто зателефонувати чи надіслати листа до центрального офісу чи гарячу лінію компанії;

коли і це не допомагає – слід написати офіційну скаргу Уповноваженому із захисту державної мови.

"Це не потребує спеціального часу, робіть це під час звичних контактів із обраними Вами надавачами послуг. Кожна Ваша перемога – це мінус одна проблема. А коли це роблять тисячі людей по всій країні – зміни стають повсюдними", – зазначають активісти, які створили порадник.

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Крім інформації про те, як слід вчинити у випадку недотримання законодавства, інструкція містить гіперпосилання та QR-коди на нормативно-правові, судові акти, інформаційні матеріали та форми електронних скарг.

У пораднику закликають українців не ігнорувати порушення, а наполягати на дотриманні вимог мовного закону. Водночас його автори звертають на те, що порушенням закону про мову не можна вважати:

дублювання інформації іншими мовами за наявності українськомовного варіанту, як-от меню державною та російською/англійською мовами;

спілкування персоналу недержавною у комунікації між собою;

індивідуальне обслуговування клієнта іншою мовою з його ініціативи.

У пораднику зазначають, що українці можуть також вдаватися до публічного розголосу у випадку, коли порушення має зухвалий чи загрозливий характер, що унеможливлює швидке вирішення питання.

Зокрема, свідки можуть розміщувати дописи в соцмережах, звертатися за допомогою до журналістів та ГО "Простір свободи", аби спільними зусиллями досягти справедливості.

Ознайомитися з повним текстом порадника можна тут.

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови наголосив, що відповідальність за порушення мовного закону мають нести керівники шкіл, якщо недотримання відбулося під час навчального процесу.