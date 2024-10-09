Уряд оновив правила доставки повісток поштою: як зміниться процедура

Кабінет Міністрів ухвалив нові зміни до правил надання послуг поштового зв'язку, які тепер регулюють процедуру доставки та вручення повісток.

Про це свідчить постанова уряду №1147.

Відтепер рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" доставлятимуть адресату особисто. У разі відсутності адресата за місцем проживання працівники пошти залишатимуть повідомлення в поштовій скриньці або інформуватимуть його телефоном.

Якщо протягом трьох робочих днів після інформування адресат не з’явиться для отримання листа, поштовий працівник ставитиме позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою", і лист буде повернено до відправника.

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Згідно із законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", якщо громадянин відмовляється отримати рекомендований лист або його неможливо знайти за вказаною адресою, поштове відділення робить відповідну позначку в повідомленні про вручення. У такому разі лист вважається офіційно врученою вимогою, навіть якщо громадянин фактично не отримав його особисто.

Зміни також стосуються судових повісток, які відтепер можуть доставлятися разом з повістками ТЦК, і підлягають особистому врученню адресатам.

Раніше гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський розповідав, що повістки, які розсилають поштою, мають вигляд звичайного рекомендованого листа. Раніше лист із повісткою військовозобов’язаний мав отримувати під підпис.

Нагадаємо, 24 вересня "Українська правда" отримала у розпорядження документи, в яких йшлося про те, що Кабінет міністрів виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року.

Згідно з пояснювальною запискою Міністерства економіки, планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць.