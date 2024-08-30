Військовий облік без ВЛК, повістки на нові адреси і спрощена відстрочка: що змінилося у мобілізаційних правилах

16 серпня Уряд вніс зміни у правила військового обліку. Тепер чоловіки з 16 до 25 років зможуть стати призовниками без проходження військово-лікарської комісії, територіальні центри комплектування матимуть точні адреси проживання військовозобов'язаних та інформацію про тих, хто не перебуває на обліку. Оновили й деякі вимоги до вигляду і вручення повісток.

Що ще зміниться з новими нормами і як це вплине на проведення мобілізації, "УП. Життя" розбиралася разом із адвокатом юридичної компанії "Міллер" Андрієм Новаком та адвокатом юридичної компанії "Moris" Ростиславом Соботником.

В реєстрі "Оберіг" зʼявляться оновлені дані про військовозобовʼязаних

Тепер в електронному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг" зʼявляться актуальні дані про чоловіків, які не стоять на військовому обліку, або не оновили їх у ТЦК. Про це йдеться у постанові №932 Кабінету Міністрів.

Раніше інформації про таких громадян не було в реєстрі, тож її не вдавалося побачити й у застосунку Резерв+. Чоловіки, які отримали в додатку статус "Дані не знайдено", повинні були йти до територіальних центрів комплектування, де представники ТЦК вносили відомості в "Оберіг" вручну. Військовозобов’язані, які цього не зробили, під час перевірки документів могли заробити штраф за порушення правил військового обліку.

Нині військкомати зможуть автоматично отримувати потрібні відомості з інших реєстрів – Державної міграційної служби (ДМС), Міністерства юстиції, Державної податкової служби (ДПС), Демографічного реєстру. Цю інформацію будуть передавати через систему "Трембіта", яка відповідає за захищений обмін даними.

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Якщо чоловік колись отримував закордонний паспорт чи паспорт у вигляді ID-картки, створював ФОП та платив податки, то ТЦК зможе дізнатися його адресу, номер телефону та інші потрібні для військового обліку дані. При цьому, якщо він дотепер не оновив дані або не став на облік, все одно муситиме заплатити штраф і може отримати повістку на уточнення даних.

Крім того, військовозобов'язані із недійсним військово-обліковим документом не зможуть оформити новий український чи закордонний паспорт. Що саме варто розуміти під "недійсним" документом у постанові не пояснили, втім адвокат Андрій Новак припускає, що йдеться про застарілі облікові дані.

"Військовий квиток може бути прострочений, якщо у ньому є якісь застарілі відомості. Наприклад, про ВЛК. Якщо людина оновила дані в Резерв+ і підтягнула електронний військовий квиток, але фізично не відвідувала ТЦК тривалий час, то там теж можуть бути невірні дані. Наприклад, я бачив велику кількість документів, де немає звання, немає ВОС (військово-облікової спеціальності – ред.), відомостей про ВЛК (військово-лікарської комісії – ред.), або всього разом. А ці пункти обов'язкові для правильного позиціювання людини з погляду військового обліку.

Держава створює всі умови для того, щоб без наявності військово-облікового документа ніхто не міг зробити нічого суттєвого. Не міг отримати послуги, які є базовими – той же паспорт, або певні довідки. Без військово-облікового документа не приймуть навіть до вищого навчального закладу", – говорить адвокат юридичної компанії "Міллер" Андрій Новак.

У реєстрі "Оберіг" зʼявиться актуальна інформація про військовозобов'язаних, які не оновили свої дані daks1984/depositphotos

Актуальність військово-облікових документів чоловіків від 18 до 60 років за кордоном будуть перевіряти через взаємодію з Міграційною службою. Нагадаємо, що чоловіки, які перебувають за кордоном, можуть отримати консульські послуги лише, якщо мають військово-обліковий документ з оновленими даними.

Однак тепер такі військовозобов’язані отримали дозвіл не показувати консулу військовий квиток чи приписне посвідчення. Впевнитися у тому, чи має чоловік відповідний документ і чи оновив він свої облікові дані, зможуть через електронну систему.

Інформацію про ув’язнених та тих, хто утримується в слідчому ізоляторі, Мін’юст буде передавати до реєстру "Оберіг" з Реєстру засуджених та осіб, узятих під варту.

Кабінет Міністрів називає проєкт "з автоматичної верифікації та перевірки відомостей" експериментальним і обіцяє, що його реалізують протягом року.

Призовники зможуть стати на облік без проходження ВЛК

За постановою № 932, чоловіки віком від 16 до 25 років зможуть стати на облік призовників автоматично – без проходження військово-лікарської комісії. Це стосується й тих, хто перебуває за межами України.

До прикладу, якщо такі чоловіки будуть звертатися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), щоб оформити український чи закордонний паспорт (зокрема замість втраченого або викраденого), інформація про них з Демографічного реєстру "підтягнеться" до реєстру "Оберіг". Якщо вони будуть звертатися за консульською послугою за кордоном, їх теж одразу поставлять на облік у такий спосіб.

До реєстру призовників та військовозобов'язаних потраплять такі дані чоловіка:

відцифроване обличчя;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

дата народження;

місце народження;

стать;

місце проживання та місце перебування;

реквізити паспорта громадянина України або документа, що дає право на виїзд за кордон (серія та номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

відомості про громадянство;

номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну.

За змінами, які Кабмін вніс до постанови про ведення військового обліку, чоловікам від 18 до 25 років дозволяють проходити ВЛК лише тоді, коли ті добровільно захочуть вступити на військову службу. Андрій Новак каже, якщо людина не має висновку лікарської комісії, то її не мобілізують, адже це – один із основних показників готовності до призову.

"Це позитивна історія для держави, тому що за допомогою таких відомостей вона може розуміти, коли людині виповнилося 16 років, коли їй має виповнитися 17, і відповідно поставити на облік. А потім уже призовник приходить і сам оновлює свої дані. Коли ж йому виповнюється 25, то проходить ВЛК, отримує новий військово-обліковий документ і стає на облік військовозобов'язаних", – додає Андрій Новак.

Хлопців від 16 до 25 років будуть ставити на військовий облік без проходження ВЛК NewAfrica/depositphotos

Повістки надсилатимуть за правильними адресами

Резервістам та військовозобов’язаним, які уточнили свої військово-облікові дані після завершення встановленого терміну, повістки тепер будуть надсилати за оновленими адресами, йдеться у постанові № 951 Кабміну.

Раніше чоловіки, які не актуалізували дані до 16 липня, отримували повістки за адресою зареєстрованого або задекларованого місця проживання. Тобто, оповіщення могло прийти на застаріле місце, де військовозобов'язаний вже не живе. Нині сформують новий список даних і виклик до ТЦК надсилатимуть на адресу, яку людина вказала під час уточнення.

Якщо ж військовозобов’язаний не оновив відомості, то може отримати повістку за місцем проживання, яке знайдуть в інших реєстрах. Повістка буде вважатися врученою навіть, коли у поштовому відділенні поставлять відмітку, що адресат її не забрав. Скільки часу є для того, щоб прийти до ТЦК після вручення розповіли за посиланням.

"Теоретично, поштою можуть надсилати направлення на проходження військово-лікарської комісії. Або знову ж таки відправити повістку на уточнення даних з метою, аби людина прийшла до ТЦК, і вже після уточнення там виписати їй повістку на проходження ВЛК. Мобілізаційне розпорядження надіслати поштою не можуть, і все ще вручатимуть особисто під розпис після проходження ВЛК", – розповідає юрист про типи оповіщень, які військовозобов'язані можуть отримати за оновленими адресами.

Повістки будуть надсилати за адресами, які військовозобов'язані вказали під час оновлення даних Mehaniq/depositphotos

На повістках з'являться QR-коди

У новій постанові уточнили різницю між повістками, сформованими за допомогою реєстру "Оберіг", і повістками на бланках.

До першого типу оповіщення інформацію про військовозобов’язаного вносять заздалегідь. Крім того, у ньому повинні вказати ім'я та прізвище керівника районного або міського ТЦК та СП, який видає повістку, і додати його електронний підпис. А також зазначити дату, коли документ сформували, і е-підпис зʼявився на ньому.

На таких повістках будуть розміщувати й QR-код, який міститиме інформацію, зазначену на документі, та номер відправлення, якщо його надіслали поштою. Тобто, з допомогою QR-коду можна буде перевірити, чи повістка справжня і не прострочена. Код можна буде відсканувати, зокрема, через додаток Резерв+.

У повістку на бланку дані про військовозобов’язаного вносять на місці видачі і вказують у ній посаду, ім'я та прізвище людини, яка її видала. Уповноважений ставить на документі свій підпис та дату підписання і скріплює його гербовою печаткою.

Що саме має зазначатися у всіх типах оповіщення ми пояснювали у попередньому матеріалі.

Повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і повістки, оформлені на бланку, мають однакову юридичну силу. Обидва види документа можуть як надсилати поштою, так і вручати особисто.

На повістках, сформованих з допомогою реєстру "Оберіг", з'являться QR-код bloomua/depositphotos

Люди з інвалідністю зможуть отримати відстрочку без ВЛК

Тепер людям з тяжкими хворобами або інвалідністю не потрібно буде проходити медогляд у ВЛК, щоб отримати відстрочку. Для них буде достатньо показати комісії документ, який підтверджує відповідний стан.

Йдеться про людей, які мають:

інвалідність будь-якої групи;

тяжкі перинатальні ураження нервової системи;

тяжкі вроджені вади розвитку;

рідкісні орфанні захворювання;

онкологічні, онкогематологічні захворювання;

дитячий церебральний параліч;

тяжкі психічні розлади;

цукровий діабет І типу (інсулінозалежний);

гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

тяжку травму;

потребують трансплантації органа;

потребують паліативної допомоги.

Для того, щоб отримати відстрочку, потрібно подати на розгляд військово-лікарської комісії районного (міського) ТЦК документ, який підтверджує відповідну хворобу або документ, який встановлює інвалідність. До прикладу:

медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років;

довідку з акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, де зазначена група та причина інвалідності;

довідка для отримання пільг людям з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Після перегляду документів ВЛК перевіряє дані про військовозобов’язаного в електронній медичній системі і пише висновок про його стан здоров’я.

"Для людей, які мають інвалідність, ці зміни – значний плюс, адже не потрібно робити зайві дії для того, щоб довести свій стан. ВЛК просто бере документи про інвалідність і відразу ставить на них свій висновок. Раніше необхідно було проходити медичний огляд і все одно показувати всі ці документи. На них дивилися, визначали чи людина придатна, непридатна або обмежено-придатна, і після цього вона вже могла йти отримувати відстрочку", – пояснює юрист.

ВЛК не буде проводити обовʼязковий медогляд військовозобов'язаних з інвалідністю svyatoslavlipik/depositphotos

Спроститься відстрочка через догляд за родичами з інвалідністю

Для того, щоб отримати відстрочку через догляд за людиною з тяжкою хворобою чи інвалідністю, треба отримати спеціальний документ, який це засвідчить – Акт про встановлення постійного догляду.

Раніше за ним потрібно було йти до ТЦК та СП, а зараз дозволяють звернутися до органів місцевого самоврядування. Оформити документ можна у сільській, селищній, міській чи районній раді. Для цього доведеться подати заяву і чекати на результат упродовж 10 днів. Раніше чіткого терміну не було, утім він з'явився у змінах до постанови №560, розповідає адвокат Ростислав Соботник.

Тепер Акт можуть не оформлювати ті, хто вже отримує грошову компенсацію від держави за те, що піклується про родича з інвалідністю. Для них буде достатньо показати ТЦК документи, які це підтверджують.

За старими правилами, військовозобовʼязані, які доглядали за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, батьком чи матірʼю мали вказати у заяві до ТЦК, що немає інших працездатних членів сім'ї, які могли б займатися цим замість них. А також додати документи, які підтверджують відсутність інших потенційних доглядачів.

Нині вказувати такі дані дозволили лише військовозобов'язаним, які претендують на відстрочку через те, що доглядають батьків дружини або чоловіка. За словами адвоката, факт догляду будуть перевіряти за допомогою державних реєстрів, тому додаткові документи для підтвердження приносити не потрібно.

Якщо ж військовозобов'язаний планував отримати відстрочку через догляд за батьками з інвалідністю І або ІІ групи, то повинен був документально це підтвердити. У змінах до постанови №560 таку вимогу прибрали. Ростислав Соботник говорить, це пояснюють тим, що за Конституцією повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків, а отже автоматично отримують право на відстрочку.

"Логіка в тому, що тепер не потрібно доводити інформацію, яка є у держави, а держава сама має її перевірити. Зміни потрібні для того, аби автоматизувати і полегшити комунікацію між ТЦК та громадянами в різних напрямках і максимально відкинути людський фактор. Постанова 560 була підготовлена з величезною кількістю неузгоджень і суперечливих положень, тому поступово, хоч і пізно, ці недоліки усуваються", – каже юрист Андрій Новак про мету змін у законодавстві.