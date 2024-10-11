Новий меблевий салон ДУБОК в Києві: купувати меблі ще простіше

Мешканці Києва тепер мають чудову можливість придбати меблі від українських виробників, завітавши до нового салону мережі ДУБОК, що розташований на Дарницькій площі, вул. Леоніда Каденюка 5/2.

Тепер містяни мають змогу купувати меблі ще ближче до свого дому. ДУБОК завжди орієнтується на зручність для своїх клієнтів, тому новий салон розроблений за принципом домашнього затишку. Відвідувачі можуть не тільки побачити меблі в інтер'єрі, але й відчути себе як вдома.

ДУБОК - це бренд, який відрізняється процесом спрощення вибору та покупки меблів, шукає індивідуальний підхід до кожного клієнта.

Широкий асортимент меблів від українських виробників для віталень, спалень, кухонь та інших кімнат дозволяє кожному знайти рішення, що відповідає їхнім потребам і стилю життя. ДУБОК піклується про своїх клієнтів, пропонуючи простий та індивідуальний підхід до вибору меблів, що включає комплексні послуги від заміру до збірки.

Меблеві експерти ДУБОК зроблять вашу покупку меблів ще приємнішою та простішою, надавши комплексне сервісне обслуговування, послуги заміру та збірки меблів, допоможуть підібрати меблі та облаштувати вашу оселю.

Також у салоні можна зробити унікальну послугу - безкоштовний 3Д проєкт кухні. Це дозволяє візуалізувати клієнтам інтер’єр та переконатися в правильності вибору та отримати спланований простір.

З нагоди відкриття салону ДУБОК запрошує всіх на Тиждень відкритих дверей з 21.10 по 27.10.2024 р. Відвідувачам пропонується чудова можливість:

- Протестувати меблі на якість та витривалість, переконатися у їхній надійності;

- Отримати консультації від меблевих експертів, які допоможуть підібрати прості рішення для вашого дому;

- Скористатися послугою безкоштовного 3D-проєкту кухні для планування вашого простору;

- Отримати подарунки першим 10-ти покупцям у період з 21.10-27.10.2024 р. в салоні ДУБОК.

ДУБОК запрошує киян та гостей столиці завітати до салону, щоб особисто протестувати меблі, отримати професійні консультації та скористатися спеціальними пропозиціями. Це чудова можливість переконатися у високій якості українських меблів та отримати безкоштовні послуги, які спростять процес вибору та покупки.