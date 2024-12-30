Новорічна магія з KFC: обирай, комбінуй, святкуй

Цієї зими KFC запрошує відчути справжню святкову атмосферу за допомогою унікальної новорічної акції – "Склади Бакет". Зробіть святкування незабутнім, зібравши улюблені страви у своєму ідеальному поєднанні. Святкова пропозиція діє до 12 січня 2025 року у всіх ресторанах KFC.

"Склади Бакет" – унікальний бакет

Цього року святковий стіл може стати ще смачнішим і яскравішим завдяки KFC. У рамках акції кожен може створити свій кастомний бакет, обравши страви на власний смак.

Що можна обрати:

М'ясні шедеври: хрусткі крильця, соковиті ніжки або стріпси.

Сири та легкі закуски: сирні палички, нагетси чи байтси.

сирні палички, нагетси чи байтси. Апетитний гарнір: картопля фрі, картопля по-домашньому або традиційні картопляники.

У вашому бакеті можуть бути лише улюблені страви, або ж ви можете обрати трохи з кожної категорії, щоб задовольнити всі смаки за святковим столом.

Свобода вибору – це те, що робить новорічну пропозицію KFC такою особливою. Тепер кожен може створити ідеальний набір страв для святкового столу: чи то вечеря в родинному колі, чи зустріч із друзями.

Кастомний підхід дозволяє:

Відчути себе творцем новорічного меню.

Створити особливий настрій, обираючи те, що дійсно подобається.

Додати оригінальності до звичних страв, комбінуючи їх за власним бажанням.

Як взяти участь

Долучитися до акції надзвичайно просто:

Завітайте до ресторану KFC. Усі заклади мережі беруть участь у святковій пропозиції.

Обирайте компоненти свого бакета. Використовуйте меню як натхнення для створення ідеального набору.

Замовляйте на касі або через кіоск самообслуговування. Якщо святкуєте вдома, зручно заберіть замовлення з собою.

Свято складається з KFC. Кожен кастомний бакет – це можливість подарувати собі або близьким новорічний настрій разом із улюбленими стравами.

Чому це варто спробувати

Персоналізоване святкування : зробіть стіл особливим і врахуйте смаки всіх гостей.

Легкість у підготовці : не потрібно витрачати час на кулінарні клопоти – просто оберіть та насолоджуйтеся.

не потрібно витрачати час на кулінарні клопоти – просто оберіть та насолоджуйтеся. Нові традиції: святкуйте так, як хочете саме ви, із улюбленими смаковими поєднаннями.

Подаруйте святкову магію з KFC

KFC перетворює цю зиму на час смачних відкриттів і веселощів. Створюйте святкові бакети, діліться ними з близькими та додавайте особливі нотки до свого святкового настрою.

Акція триває з 9 грудня 2024 року до 12 січня 2025 року. Завітайте до ресторанів KFC, обирайте свої улюблені страви, комбінуйте та святкуйте так, як хочеться саме вам.

Не втрачайте можливості зробити ці свята яскравими разом із KFC.