Новосілля в рекордні строки: у ЖК Oxford перші мешканці вже отримали ключі

Днями в ЖК Oxford у с. Чайки Київської області влаштували новосілля для жителів першого будинку, який уже зданий в експлуатацію. Його збудували за рекордні 7 місяців. Будинок відповідає сучасним вимогам - енергоефективний, квартири з індивідуальним газовим опаленням, є генератор на випадок відключень світла. Також він має повноцінне сертифіковане укриття, збудоване відповідно до оновлених державних будівельних норм.

Біля вхідної групи першого будинку розмістили столи з закусками, напоями, десертами. Власники квартир прийшли на свято з родинами, дехто взяв з собою ще й домашніх улюбленців. Люди активно знайомляться з майбутніми сусідами, разом пʼють каву, спілкуються. Ближче до відділу продажу розмістили шезлонги і столики. А для дітей - зону, де можна нанести аквагрим.

Власник двокімнатної квартири Володимир прийшов на свято з дочкою Софією. Вона першою сідає робити аквагрим. Обирає малюнок у ніжних рожевих кольорах.

"У ЖК Oxford побували вперше, коли в нашому будинку було готово десь 4 поверхи. Сподобалось планування квартир. Обрали двокімнатну з кабінетом. Я працюю з дому - одразу сказав, що це точно наша квартира. У відділі продажу все розповіли, дуже швидко оформили документи. Я був впевнений, що будинок добудують. Бо в забудовника ROYAL HOUSE хороша репутація, - розповів Володимир. - Коли приймав готову квартиру, попросив провести екскурсію в укриття. Мене воно вразило: там є туалети, душ, кухня, дитячі кімнати, приміщення для людей з тваринами".

Володимир уже планує ремонт у новій квартирі.

"Основна перевага Чайок - це майже Київ. До метро Житомирська їхати автобусом без пробок 15 хвилин. Не з кожного району Києва можна добратися за такий час", - зазначив інвестор ЖК Oxford.

У першому будинку були доступні для продажу 80 квартир різної площі. На сьогодні вони майже всі розпродані.

"Я долучилася на старті продажів. Не було жодних сумнівів, що щось може піти не так. Хоча багато хто мені казав, що зараз не час для інвестицій. Але я не сумнівалася. Життя показало, що була права - сьогодні святкуємо новосілля, - каже Владислава. Вона інвестувала в 1-кімнатну квартиру ЖК Oxford. - Я в захваті від квартири, дуже задоволена. До речі, будинок здали в експлуатацію навіть раніше терміну".

За словами Владислави, головним аргументом обрати саме ЖК Oxford стала репутація забудовника ROYAL HOUSE:

"Зараз я живу на Теремках у Києві. Поруч будується ЖК Нова Англія цього ж забудовника. Бачила, що роботи там активно велися і під час пандемії COVID -19, і під час повномасштабної війни відновились. Всі зобовʼязання виконуються, будинки здаються вчасно. Тож я для себе вирішила - якщо цей забудовник буде зводити нові ЖК, то я придбаю там житло. Таким чином і стала власницею квартири в ЖК Oxford. А компанії ROYAL HOUSE бажаю тільки успіху".

Загалом ЖК Oxford у с. Чайки займатиме 14 га, на яких розмістяться 16 будинків. Однією з переваг комплексу є низькоповерхова забудова — усі будинки матимуть по 9 поверхів. Поруч будується державна школа на 1200 учнів.

"Перший будинок ми почали зводити в травні 2024 року і вже в грудні він був повністю готовий. У лютому 2025 року його ввели в експлуатацію. Другий будинок теж повністю збудований, за планом його введуть в експлуатацію в червні. Третій будинок - до кінця року. Тобто всі три будинки першої черги ЖК Oxford будуть введені в експлуатацію до кінця 2025-го", - говорить Наталія Горай, директорка з продажів ROYAL HOUSE. Вона вітала мешканців першого будинку з новосіллям.

"Перший будинок ми почали зводити в травні 2024 року і вже в грудні він був повністю готовий. У лютому 2025 року його ввели в експлуатацію. Другий будинок теж повністю збудований, за планом його введуть в експлуатацію в червні. Третій будинок - до кінця року. Тобто всі три будинки першої черги ЖК Oxford будуть введені в експлуатацію до кінця 2025-го", - говорить Наталія Горай, директорка з продажів ROYAL HOUSE. Вона вітала мешканців першого будинку з новосіллям.

У ЖК Oxford буде все, що потрібне для життя: державна школа в межах комплексу, магазини, аптеки, кавʼярні, сучасні майданчики для дітей.

"Це своєрідне місто в місті, в поєднанні з природою. Невисока забудова, що актуально на сьогодні. Мешканці першого будинку вже почали ремонти, - додала Наталія Горай. - У цьому ЖК можна придбати й готову квартиру - з ремонтом від забудовника, документами та одразу заїхати".

Окрім того, доступне розтермінування від забудовника терміном до 5 років. Також для купівлі житла можна скористатися державними програмами єВідновлення та єОселя. Oxford акредитований у двох банках — Укргазбанку та Глобусі.