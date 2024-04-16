У NASA встановили походження таємничого об'єкта, що пробив дах будинку у Флориді

Предмет, що впав на будинок американця, колись був частиною Міжнародної космічної станції.

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) встановило, що предмет, який на початку березня 2024 року пошкодив будинок у США, колись був частиною Міжнародної космічної станції.

Результати вивчення об'єкта свідчать, що цей циліндричний предмет – шматок космічного сміття від обладнання, викинутого на космічній станції, інформує Science X Daily.

За три роки до інциденту наземні диспетчери NASA використали роботизовану руку на Міжнародній космічній станції, щоб випустити вантажний піддон із застарілими батареями в космос. Загальна маса викинутих деталей становила більше 2,5 тонни.

Очікувалося, що об’єкти під час входу в атмосферу Землі повністю згорять. Однак один шматок вагою 0,7 кілограма пробив стелю та розірвав підлогу будинку в Неаполі (штат Флорида).

У NASA пообіцяли провести аналіз викиду частин МКС і визначити причину того, чому після сходження в атмосферу Землі об’єкт вцілів.

Таємничий предмет мав вагу 0,7 кілограма і зміг пробити дах і підлогу будинку. NASA

Власник приміщення Александро Отеро у коментарі для місцевого медіа WINK повідомив, що під час інциденту був у відпустці. Про обставини події йому розповів син.

"Я тремтів. Я не міг у це повірити. Які шанси, що щось впаде на мій будинок з такою силою, щоб завдати стільки шкоди? Я дуже вдячний, що ніхто не постраждав", – сказав тоді власник будинку Александро Отеро.

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