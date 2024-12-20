"Вікна випали за секунду": підприємиця показала наслідки обстрілу свого дому в Києві

Під час російського обстрілу Києва 20 грудня постраждала багатоповерхівка у Голосіївському районі.

Серед мешканців цього будинку – підприємиця Оксана Лебедєва, яка заснувала громадську організацію "Gen.Ukrainian" для реабілітації дітей.

Оксана розповіла "Українській правді. Життя", що у квартирах вибило вікна з першого по тринадцятий поверх. Зокрема, постраждала квартира сусідів Оксани – літньої пари.

"Наскільки я знаю, в будинку немає загиблих, але просто за секунду випали вікна. У нас завалений фасад. Усі в шоці.

Мої сусіди – старші люди, я зараз тут з ними. Чоловік встиг заштовхнути жінку в туалет. Не знаю, як йому це вдалося. Але у неї трохи відібрало мовлення", – сказала підприємиця.

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У квартирах вибило вікна з першого по тринадцятий поверх

Оксана розповіла, що під час масованого обстрілу спала, але після влучання швидко прокинулася. Разом з нею у квартирі була її знайома з Харкова, яка раніше втратила житло через російські обстріли.

"Виходить, що Росія знищила її квартиру в Харкові і зараз ще раз тут. Дівчина трошки подряпана, перебуває в шоковому стані. Зараз вона у родичів, а я залишусь поруч із сусідами.

Зараз тут немає ніяких служб, нам навіть не забивають вікна. Тільки Reuters приходили знімати. Іноземна преса ставить суперечливі запитання. Мене прямо запитали, чи не думаю я, що сьогодні прилетіло, бо Зеленський назвав Путіна довб*й*бом. Такі провокативні штуки", – додає жінка.

Фото: Оксана Лебедєва Фото: Оксана Лебедєва Наслідки пошкодження багатоповерхівки Фото: Оксана Лебедєва

Підприємиця відкрила збір на допомогу літньому подружжю сусідів. Долучитися до нього можна за посиланням.

Нагадаємо, 20 грудня 2024 року росіяни масовано атакували Київ балістикою і дронами, уламки впали у трьох районах Києва. Наразі відомо про 1 загиблого у Голосіївському районі та 10 поранених у місті.