Ляшко: в операційних "Охматдиту" вдалося врятувати всіх, постраждав корпус токсикології

ВИПРАВЛЕНО о 13:20

Росіяни завдали удару по корпусу із відділенням токсикології дитячої лікарні "Охматдит", де перебували важкохворі діти на діалізі.

У лікарні на момент обстрілу тривали операції, розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко в етері марафону "Єдині новини" 8 липня.

"В операційних та реанімаційних вдалося всіх врятувати. Ми їх спокійно спускаємо і в координації з Київською екстреною медичною допомогою дітей розвозять. В пріоритеті ті, хто перебуває на штучній вентиляції легень, хто потребує кисневої допомоги, або хто не може жити без електроживлення", – сказав Ляшко.

Оновлення: У коментарі "Громадському" виконувачка обов’язків завідувачки реанімаційного відділення розповіла, що під час тривоги діти перебували у підвалі, а медичний персонал "Охматдиту" у коридорі.

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Нині триває евакуація пацієнтів, зокрема хворих з реанімації, оскільки там немає електрики, води та кисню. Хворих перевозять до всіх лікарень МОЗ у Києві.

Кількість поранених постійно змінюється.

"Зараз організована ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Ми бачимо корпус, у якому було відділення токсикології, де були дітки на діалізі, працювала лабораторія. Тут допомагають нам ДСНС, які перші кинулися розбирати завали. Ми розумітимемо через певний період часу, кого евакуювала швидка, і хто потенційно може перебувати під завалами.

Працюють завідувачі кожного відділення. Працює оперативний штаб, все будемо повідомляти. Головне – не панікувати і допомагати врятувати якомога більше життів", – сказав очільник МОЗ.

Є поранені медики, їм надається допомога.

"Головне завдання – врятувати життя. Потім фахівці будуть дивитися, що можна законсервувати. Ми маємо мережу всіх лікарень, які готові позвільняти певні реанімаційні ліжка для того, щоб медики працювали в інших закладах, якщо тут не зможуть працювати", – сказав міністр.

Оновлено: у першій версії цієї новини ми зазначили, що у відділенні токсикології є загиблі та поранені. Нині ми виправили цю інформацію. На запитання про кількість поранених та загиблих Віктор Ляшко відповів: "Є інформація, кількість постійно змінюється. На жаль, я зараз не можу оперувати цифрами". Водночас він не уточнював, що йдеться саме про загиблих у відділенні токсикології. Редакція "УП. Життя" перепрошує за помилку!

Нагадаємо, 8 липня Росія влучила у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Окупанти випустили по Україні близько 40 ракет різних типів.

Столичний "Охматдит" – найбільша дитяча лікарня в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення “Охматдит” не зупинив жодної операції, а у перші місяці постійно приймав поранених незалежно від віку.