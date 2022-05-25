Медичні хроніки війни: як лікарі "Охматдиту" рятують постраждалих українців. ФОТО

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну минуло три місяці. За цей час робота столичного "Охматдиту" не зупинялася ні на хвилину.

У медзакладі розповіли, з якими викликами щодня зіштовхуються медики, поки Росія провадить криваву війну, яка нещадно калічить дітей і дорослих. А ще оприлюднили "живі" чорно-білі світлини лікарів, які рятують людські життя.

"Робота в умовах воєнного стану не зупинялася ні на хвилину. Навіть, коли на околицях Києва відбувалися активні бойові дії та навколо лікарні були обстріли", – наголошують у медзакладі.

У перші дні війни в новому корпусі лікарні організували відділення екстреної медичної допомоги. Туди і надходили поранені. При цьому медики надавали допомогу, зокрема дітям, не лише безпосередньо у лікарні, але й в організованих бомбосховищах.

Українські медики щодня воюють на своєму фронті

"Також з пацієнтами працювали психологи. Окрім цього, щоб розрадити дітей, до них навідувались лікарняні клоуни", – кажуть у медзакладі.

Наслідки так званого "русского мира" щодня відчувають на собі тисячі українців: від немовлят до літніх людей. Найменшому пораненому пацієнту "Охматдиту" був лише 1 місяць, а найстаршому – 83 роки.

"Найкоротший час від поступлення пораненого у лікарню, проведення діагностики, аналізів, постановки діагнозу, до взяття пацієнта в операційну – становив 13 хвилин. Це рекордний результат", – розповідають медики.

В умовах цієї страшної війни страждають і діти, і дорослі

За три місяці медики "Охматдиту" врятували десятки пацієнтів з пораненнями, отриманими під час повномасштабної війни:

вогнепальними,

мінно-вибуховими,

осколковими,

контузіями.

Поки РФ воює проти життя, українські лікарі змагаються зі смертю

До прикладу, наприкінці березня медики "Охматдиту" врятували цілу сім'ю із Чернігова, якій дивом вдалося вижити під обстрілами та евакуюватися. Поранення отримали всі члени родини: жінка, чоловік та двоє маленьких дітей.

Медики також допомагали з'явитися на світ маленьким українцям: 26 квітня в "Охматдиті" врятували близнюків, які народилися на 6 місяці та захворіли на пневмонію в укритті.

Лікарі проводили екстрені операції, допомагаючи пацієнтам з паталогіями та захворюваннями.

Лікарі "Охматдиту" рятують життя не лише постраждалим від війни, але й пацієнтам з паталогіями та захворюваннями

Протягом трьох місяців війни консультативно-діагностична поліклініка "Охматдиту" провела 7 виїзних консультацій на деокупованих територіях Київської області. Лікарі обстежували дітей, які пережили російську окупацію.

Лікарня стала гуманітарним хабом, співробітники якої приймали, сортували та перенаправляли гуманітарну допомогу до інших закладів.

Медзаклад слугує для постраждалих прихистком. Усі фото: Олександр Глядєлов

Не забувають в "Охматдиті" і про психологічний стан постраждалих:

"Аби підтримати моральний дух пацієнтів, лікарів і співробітників, в Охматдиті були організовані щотижневі патріотичні концерти за участі українських зірок, а також Дні краси.

Спеціалісти Охматдиту продовжують самовіддано працювати заради збереження життя і здоров’я українців. Зараз лікарня відновила прийом планових хворих", – розповіли у підсумку в "Охматдиті".