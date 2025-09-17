Оцінювання задля розвитку: освітні дискусії та воркшопи від MSAgency Club у вересні

Цього разу у фокусі — спільне осмислення культури оцінювання, сформованої у нашому суспільстві.

Нагадаємо, що у липні цього року Могилянська Стратегічна Агенція (MSA) оголосила про запуск MSAgency Club, платформи для діалогу, що об'єднує управлінців, полісімейкерів, представників бізнесу, освітян і науковців, а також міжнародних партнерів задля розвитку соціального капіталу та посилення соціальної згуртованості.

Перші дві зустрічі пройшли у Києві 31 липня та 1 серпня на тему "Освіта і дитиноцентрична громада". Наступні зустрічі на тему "Оцінювання задля розвитку" у межах секції "Оцінювання в освіті" відбудуться вже 24 та 25 вересня 2025 року в українській столиці.

Партнером ініціативи виступає компанія KERNEL, один із лідерів українського агросектору, що системно інвестує у розвиток людського капіталу як основу національної безпеки. Ключовими партнерами також є Український центр оцінювання якості освіти та Державна служба якості освіти України, — профільні інституції, що системно надають державі та суспільству зворотний зв’язок, наскільки українська освітня система забезпечує право дітей на якісну, рівноправну й доступну освіту.

У межах цих зустрічей учасники MSAgency Club зосередяться на темі оцінювання, а також подискутують над питаннями: що і для чого ми справді вимірюємо та як не загубити розвиток у гонитві за показниками. Адже оцінки супроводжують кожну людину щодня: оцінюють наші результати в навчанні, у професійній діяльності та розвитку, й ми оцінюємо інституції та системи. Навіть Україну на її шляху до Європи глобально оцінюють на міжнародній арені.

Тож якщо світ уважно дивиться на наші результати, чи готові ми переглянути власні підходи до оцінювання? Настав час для переосмислення оцінювання та підходів, що використовуються для вимірювань. Як зробити так, аби оцінювання працювало на розвиток дітей та дорослих, інституцій та систем? І ця дискусія значно ширша за тему мультипредметного тестування чи ключові показники ефективності.

Саме тому у межах нових зустрічей MSAgency Club на тему "Оцінювання задля розвитку" учасники обговорять, як проводити оцінювання так, щоб воно сприяло розвитку особистості, інституцій, громади та держави.

Партнер ГО МSА, директор і декан kmbs Олександр Саврук відкриє перший день Клубу темою "Вимірювання результатів як стратегічний підхід".

Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, модеруватиме дискусію "Що і для чого ми справді вимірюємо?". Серед запрошених експертів: Голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак, проректорка з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, екс-міністерка освіти і науки Лілія Гриневич, віцепрезидент Національної академії педагогічних наук України Олег Топузов та лідерка програм, керівниця проєктів з розвитку громад KERNEL Лілія Марачканець.

А другого дня, 25 вересня, учасники Клубу візьмуть участь у серії воркшопів для глибшого занурення у тему оцінювання: рівний доступ до якісної освіти, співвідношення когнітивних та некогнітивних оцінювань, нові підходи до ДПА. Усі учасники будуть випадковим чином розподілені на групи за ролями: учасники тестувань, батьки, педагогічні працівники, керівники освітніх інституцій, представники громад, політики та освітні управлінці.

Під час роботи в групах йтиметься про відмінність між поняттями equity та equality, про дані міжнародних і українських досліджень щодо нерівності. Учасники груп дискутуватимуть над тим, чи допомагає тестування долати освітню нерівність, чи, навпаки, підсилює її; як враховувати різні стартові можливості учнів — від соціально-економічного статусу до особливих освітніх потреб і досвіду дітей, які постраждали від війни; а також як через систему оцінювання можна зменшувати розриви в доступі до якісної освіти.

Акцентом вечірньої зустрічі 25 вересня стане панельна дискусія "Переосмислення оцінювання в освіті – як перейти від оцінювання результатів до вимірювання процесів", у якій візьмуть участь Голова Національного агентства забезпечення якості вищої освіти Андрій Бутенко, директорка ЗОШ №28 м. Тернополя Лілія Вавринів і заступник керівника Офісу впровадження НУШ при МОН Роман Шиян.

Окремо буде представлено переможців програми Клубу з підтримки соціальних ініціатив, які зміцнюють людський потенціал громади, сприяють соціальній згуртованості, підтримують розвиток дітей та молоді й розширюють можливості для навчання впродовж життя.

Зареєструватися на зустрічі MSAgency Club, що відбудуться 24 і 25 вересня 2025 року у Києві на тему "Оцінювання задля розвитку", можна у формі за посиланням.

Кількість місць обмежена, тож підтвердженим учасникам прийде лист-запрошення на подію на вказану електронну пошту.