У Криму окупанти зносять останню українську церкву: прокуратура відкрила справу

Російські окупанти у Криму почали демонтаж Хрестовоздвиженського храму Православної Церкви України у Євпаторії.

Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя повідомила, що розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного знищення храму за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

У прокуратурі кажуть, що це остання українська церква на півострові.

"21 липня 2024 року представники окупаційної влади розпочали демонтаж Хрестовоздвиженського храму Православної Церкви України в місті Євпаторія. Цьому передувало винесення у 2019 році незаконного рішення окупаційного Євпаторійського міського суду про знесення храму", – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі пояснили, що такі дії росіян грубо порушують міжнародне гуманітарне право, зокрема вимоги:

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статті 147 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, яка забороняє руйнування власності, не виправдане воєнною необхідністю;

статті 56 Гаазького положення про закони і звичаї війни 1907 року, що прямо передбачає захист релігійних установ від захоплення, знищення або навмисного пошкодження.

У лютому 2024 року прокуратура автономії спільно з громадською організацією Global Rights Compliance скерувала до Міжнародного кримінального суду інформаційне подання щодо злочинів російської окупаційної влади проти релігійних груп в Криму.

"Це подання містить докази системності переслідувань та тиску на релігійні громади в Криму, зокрема шляхом знищення храмів Кримської єпархії Православної церкви України", – додали у прокуратурі.

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Нагадаємо, торік російські окупанти також захопили Кафедральний храм святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги Православної церкви України в Сімферополі.