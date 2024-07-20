У Києві таксист сказав пасажирці, що Крим "ніколи не був українським": компанія відсторонила його

У Києві таксист, розмовляючи з пасажиркою, сказав, що Крим "не був українським": його відсторонили від роботи

У Києві водій компанії Bolt під час поїздки на питання пасажирки про Крим заявив, що "його нам просто дали" і "він ніколи не був українським".

Про інцидент у своїх соцмережах розповіла клієнтка сервісу таксі Галина Сернівка (Морар).

За словами жінки, відповідна розмова почалася після того, як водій увімкнув російський шансон. На прохання його вимкнути, таксист запитав, що з ним не так.

"Починаю розуміти, що щось таки дійсно не так. На, здавалося б, просте запитання "Чий Крим?" відповідає, що він ніколи не був українським, а "нам його просто дали", – йдеться у дописі Галини.

Після почутого жінка попросила водія зупинитися та вийшла посеред дороги. У відео, яке їй вдалося зняти в салоні автівки, зазначила, що "не їде з тими, хто не знає, чий Крим".

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Сама компанія теж відреагувала на допис Галини, опублікувавши реакцію у коментарях. У Bolt заявили, що така позиція водія є неприйнятною для їхнього сервісу, і вони вжили відповідних заходів щодо нього.

"Його було відсторонено від користування нашим сервісом. Компанія Bolt регулярно інформує водіїв щодо обмеження використання музичного супроводу без згоди пасажирів, а також повного утримання від відтворення музики будь-яких російських виконавців", – зазначили в компанії перевізника.

Також у компанії додали, що готові співпрацювати з правоохоронцями та надати їм необхідну інформацію, якщо буде відповідний запит. Редакція "УП. Життя" також намагалася зв’язатися з поліцією Києва.

Раніше ми розповідали, що Уповноважений із захисту державної мови оштрафував київського таксиста, який скандалив з пасажирками через вимогу спілкуватися українською.