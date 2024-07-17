Омбудсмен звернувся до Червоного Хреста з вимогою повернути тіла підлітків, закатованих у Бердянську

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою посприяти поверненню тіл закатованих росіянами підлітків із Бердянська Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова їхнім родинам.

Росіяни мають намір таємно їх поховати та відмовляються передавати українській стороні, повідомив омбудсмен.

У травні минулого року 16-річні Тигран Оганесян та Микита Ханганов із окупованого Бердянська отримали звинувачення від Слідчого комітету РФ нібито у підготовці диверсії на залізниці. Їм загрожувало від 10 до 20 років увʼязнення.

За інформацією правозахисників, Тиграна п’ять днів жорстоко допитували та катували. У нього вимагали зізнання.

"Як тільки в мене з’явилася ця інформація, я одразу звернувся до російської сторони, щоб вони надали всю інформацію про підлітків та повернули їх додому. Європарламент ухвалив резолюцію щодо Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова й вимагав від окупантів, щоб вони випустили їх з окупації.

ВІДЕО ДНЯ

Попри це, 24 червня 2023 року російські окупанти в Бердянську вбили українських підлітків! Відбулася позасудова страта!" – зазначив Лубінець.

За інформацією омбудсмена, росіяни відмовляються повернути тіла хлопців їхнім батькам або українській стороні та збираються поховати їх таємно.

"Я звернувся до МКЧХ з вимогою, аби вони виконали свій мандат і надали можливість родинам поховати своїх дітей. Адже МКЧХ – це єдина міжнародна організація, яка має право доступу до ТОТ України. Саме на них покладені зобов'язання стосовно репатріації тіл та врегулювання таких ситуацій!

Безкарність Росії та бездіяльність відповідальних міжнародних організацій призвели до того, що окупанти не тільки не відпустили хлопців з окупації, а й всупереч всім нормам, вбили їх! А тепер не дають їх гідно поховати", – наголосив Уповноважений.

Нагадаємо, правозахисники повідомили, що росіяни катують українців на всіх захоплених територіях. Найчастіше застосовують побиття та електричний струм.