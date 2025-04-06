Як підвищити шанси успішно скласти НМТ? 6 порад від директорки УЦОЯО

Під час підготовки до Національного мультипредметного тесту важливо не лише вивчити матеріал з кожного предмету, а й розробити стратегію, як працювати з тестуванням. Це може допомогти скласти його на найвищий бал.

На що потрібно звертати увагу під час проходження тесту і які лайфхаки використовувати, "УП. Життя" розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Як готуватися до тесту?

Тренуйтеся і ще раз тренуйтеся

Щоб шанси успішно скласти НМТ зросли, треба проходити багато тренувальних тестів та розбирати демонстраційні варіанти. Насамперед, щоб запам'ятати структуру і формулювання тестових завдань. Якщо раніше ви вже не раз бачили схожі завдання, то на іспиті будете витрачати менше часу, аби розібратися в умовах.

Вчіться розраховувати час

Під час проходження тестів важливо проаналізувати, на які типи завдань ви витрачаєте більше часу, каже Тетяна Вакуленко. Тоді зможете вирішити, які краще виконати першими, а які – лишити на кінець під час самого НМТ. До того ж, спробуйте встановлювати таймер на 2 години (тривалість одного блоку НМТ), щоб упродовж цього часу вчитися тримати фокус на завданнях і не відволікатися.

Розберіться у довідкових матеріалах

На НМТ-2025 з математики, фізики та хімії дозволятимуть користуватися довідковими матеріалами. Це – аркуші з формулами і таблицями, які можуть знадобитися під час виконання завдань. Директорка УЦОЯО рекомендує переглянути їх ще на етапі підготовки, аби на тестуванні швидше знайти потрібну інформацію.

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Що робити на НМТ, аби набрати найбільше балів?

Не вгадуйте відповіді, а виключайте

Якщо ви не впевнені у правильній відповіді, то "тицяти" на варіанти навмання – погана стратегія, запевняє директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко. Натомість експертка рекомендує скористатися методом виключення – проаналізувати всі доступні варіанти і по черзі позбавлятися від відповідей, які підходять найменше.

"Стратегія проходження оцінювання "просто вгадувати" притомного результату не дасть. Можна навіть не набрати пороговий бал. Однак шанс на отримання хоча б одного балу за завдання підвищується, якщо з чотирьох варіантів відкинути ті, які точно неправильні. Це має стосуватися лише поодиноких випадків, коли не знаєте взагалі нічого", – говорить Вакуленко.

Звертайте увагу на деталі

З більш очевидного, але не менш важливого – кожне завдання НМТ треба читати дуже уважно. Якщо робити це поспіхом, можна загубити мінус перед числом у задачі з математики. Або ж пропустити "НЕ" у запитанні з української мови і дати відповідь, протилежну до правильної.

Не продовжуйте готуватися в день іспиту

Не треба намагатися підготуватися до другого блоку НМТ за 20 хвилин під час перерви після першого. Директорка УЦОЯО запевняє, за цей час фізично не вдасться охопити матеріал, який вам справді знадобиться для двох наступних предметів. Значно корисніше упродовж цього часу буде відволіктися і "перемкнутися".

Раніше ми розповідали, на які теми з кожного предмету НМТ потрібно звернути увагу і які лайфхаки для підготовки використовувати.