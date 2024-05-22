Намагаються оминати гарячі точки: через війну в Україні орли змінюють свої міграційні шляхи

Орли змінюють свої міграційні маршрути, щоб уникнути бойових дій в Україні

Орли, які летять до місць гніздування через Україну, змінюють свої маршрути, щоб уникнути бойових дій. Птахи відхиляються на відстань до 250 кілометрів, що може негативно вплинути на їхнє розмноження.

Такі висновки зробила група британських вчених у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Current Biology, повідомляє The Guardian.

Науковці за допомогою даних GPS проаналізували шляхи 19 підорликів великих, які летіли через Україну на південь Білорусі в березні та квітні 2022 року. Отримані маршрути порівняли із зафіксованими раніше – у 2018-2021 роках.

Вчені виявили, що після початку повномасштабної війни птахи додали в середньому 85 додаткових кілометрів. Один орел відхилився від маршруту аж на 250 кілометрів.

Через таку тенденцію зріс час подорожі – в середньому на 55 годин. До того ж швидкість польоту самців (вони летять зі Східної Африки) виявилася нижчою, ніж до початку повномасштабної війни.

Також раніше 90% орлів робили зупинки в Україні, однак у 2022 році таких нарахували лише 32%. Через це птахам, ймовірно, знадобилося більше енергії, щоб дістатися до місць гніздування.

"Це схоже на те, якби ви бігли марафон, але не мали перерв на воду. А в кінці хтось просить вас пробігти ще сім або вісім миль", – пояснив співавтор дослідження Чарлі Рассел.

За словами вчених, найбільші відхилення від прямого маршруту відбувалися там, де була вища активність бойових дій. Однак не всі птахи діяли однаково.

Так, орел на прізвисько Боровець попри інтенсивні бойові дії продовжував летіти через Київ. Однак орел Деніса змінив свій маршрут і пролетів у межах кілометра від вибухів і боїв на околицях столиці.

Відхилення від звичних маршрутів може затримати розмноження, адже тепер орли, ймовірно, потребують більше часу на відновлення. Також це може вплинути на шанси виживання їхнього потомства, оскільки є ризик того, що здобич буде менш доступною, коли вилупляться пташенята.

Нагадаємо, дослідження показало, що шумове забруднення негативно впливає на розвиток і розмноження птахів.