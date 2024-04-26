Вчені визначили, наскільки шум шкодить птахам. А як щодо людей?

Під час дослідження науковці спостерігали за зебровими діамантниками – пташками роду горобцеподібних, які поширені в Австралії.

Шумове забруднення негативно впливає на розвиток і розмноження птахів. Дослідження продемонструвало, що пернаті, яких піддавали впливу шуму на перших етапах розвитку, росли повільніше і мали менше потомство.

Про це інформує Science із посиланням на дослідження вчених з Університету Дікіна, що в Австралії.

Під час експерименту науковці протягом п'яти ночей поспіль вилучали з гнізд яйця зебрового діамантника (рід горобцеподібних птахів, поширених в Австралії). Протягом кількох годин в окремій кімнаті вчені програвали одній групі яєць шум дороги, іншій – спів зебрових діамантників, а останню лишали в тиші.

Звуки відтворювали на помірній гучності – 65 децибел, що відповідає силі розмови в барі чи міського шуму транспорту.

Після вилуплення пташенята з перших двох груп продовжували слухали шум доріг чи спів пташок ще протягом дев'яти ночей.

Результати аналізу показали, що яйця середнього розміру, які входили до першої групи, мали на близько 12% менше шансів вилупитися, порівняно з останньою.

Народжуваність великих яєць, що піддалися впливу міського шуму, була меншою, ніж у яєць малого розміру. За нормальних умов працює правило: що більше яйце, то більшою є вірогідність того, що воно вилупиться.

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Науковці не виявили, чому закон не спрацював у цьому випадку. Проте це демонструє явний фізіологічний вплив транспортного шуму.

На етапі подальшого розвитку пташенята з першої групи росли повільніше, мали нижчу концентрацію еритроцитів, а кінчики їхніх хромосом були пошкоджені, що свідчить про клітинний стрес.

Коли птахи виросли, вони мали приблизно вдвічі менше потомства, ніж у птахів, які чули спів.

Механізм впливу шуму транспорту на розвиток пташок залишається невідомим. Припускають, що причиною може бути те, що слухова частина мозку пов’язана із ділянками, які відповідають за розвиток, регуляцію гормонів, емоцій і навчання.

Ганс Слаббекорн, акустичний еколог і експерт з поведінки тварин з Лейденського університету, припускає, що подібний вплив звуку можливий і на організм людини. Інкубатори для новонароджених та неонатальні палати можуть бути шумними, тому не виключеним є негативний вплив гучних звуків на розвиток немовлят.

"Отримані дані свідчать про те, що звукове середовище розмноження птахів у містах і вздовж автомагістралей має бути врегульоване краще, і що акустичний комфорт у лікарняних умовах для вагітних матерів і немовлят вимагає особливої уваги", – зазначив науковець.

Автори роботи вважають, що дослідження допоможе з’ясувати, як і наскільки варто зменшити шумове забруднення.

"Ми не усвідомлюємо небезпеки та впливу на довкілля шуму, який ми створюємо", – каже Марієтт Мілен, поведінкова екологиня з Університету Дікіна.

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