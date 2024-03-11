Аплодував у залі: собака Мессі, який знявся в "Анатомії падіння", став зіркою Оскара
96-ту церемонію вручення Оскара відвідав незвичайний гість – семирічний бордер-коллі Мессі, який раніше знімався у кінострічці "Анатомія падіння".
Чотирилапий джентльмен мав краватку-метелик і сидів в залі разом із голлівудськими зірками та своїми колегами по знімальному майданчику.
Неабияке захоплення публіки викликало відео, де Мессі вітає Роберта Дауні-молодшого з отриманням Оскара за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Оппенгеймер".
Також у мережі оприлюднили, як насправді знімали момент із оплесками собаки. Виявилось, що він не був частиною прямого ефіру, а його записали заздалегідь. Але це не завадило стати Мессі зіркою вечора.
Нагадаємо, головна кінопремія Оскар відбулася у ніч з 10 на 11 березня в голлівудському театрі Долбі у Лос-Анджелесі.