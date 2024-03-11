Аплодував у залі: собака Мессі, який знявся в "Анатомії падіння", став зіркою Оскара

96-ту церемонію вручення Оскара відвідав незвичайний гість – семирічний бордер-коллі Мессі, який раніше знімався у кінострічці "Анатомія падіння".

Чотирилапий джентльмен мав краватку-метелик і сидів в залі разом із голлівудськими зірками та своїми колегами по знімальному майданчику.

Неабияке захоплення публіки викликало відео, де Мессі вітає Роберта Дауні-молодшого з отриманням Оскара за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Оппенгеймер".

they really had Messi, the dog from Anatomy of a Fall, applauding Robert Downey Jr. after his acceptance speech lol #Oscars pic.twitter.com/XBrxoAPGq2 — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 11, 2024

Також у мережі оприлюднили, як насправді знімали момент із оплесками собаки. Виявилось, що він не був частиною прямого ефіру, а його записали заздалегідь. Але це не завадило стати Мессі зіркою вечора.

Messi the dog from Anatomy of a Fall was not due to attend the #Oscars but there is a look alike in front of a camera in the Dolby filing a segment with a small audience. pic.twitter.com/cyXwm3z7vU — Chris Gardner (@chrissgardner) March 10, 2024

Нагадаємо, головна кінопремія Оскар відбулася у ніч з 10 на 11 березня в голлівудському театрі Долбі у Лос-Анджелесі.