НУШ, Інтелект та інші: яку освітню програму вибрати для першокласника?

Головна задача батьків - обрати програму, яка найкраще розвине потенціал дітей та допоможе привити любов до навчання.

Один із важливих етапів підготовки до школи – вибір навчальної програми для першокласника. Це рішення варто прийняти, ще коли подаєте документи до школи, але аж до початку навчання ви можете змінити його.

Кожна сучасна школа навчає за однією з типових програм – НУШ-1 або НУШ-2, однак багато навчальних закладів мають і додаткові, альтернативні, які можуть краще підходити саме вашій дитині.

Освітні програми раз на 5 років мають проходити акредитації, тобто, перевірку, чи відповідають вони державним стандартам.

"УП.Життя" зібрала список акредитованих альтернативних освітніх програм та пояснює різницю між ними та між типовими.

Типові освітні програми НУШ-1 і НУШ-2: чим відрізняються

Існують дві типові програм навчання першокласників.Різниця між ними – у формі та подачі матеріалу.

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НУШ-1 – це умовна назва освітньої програми за редакцією Олександри Савченко. Вона чітко структурована, має виражений поділ на окремі навчальні предмети та визначені рекомендації методів навчання для вчителя. По суті, це класична школа, якою її пам’ятаємо ми.

НУШ-1 зручніша для вчителів, особливо для тих, хто вже давно в професії: за нею легше звітувати, вона зберігає традиційний підхід до викладання і містить небагато інновацій.

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Освітню програму за редакцією Романа Шияна умовно називають НУШ-2. Її головна перевага у тому, що вона максимально інтегрована в буденне життя дітей. Всі уроки пов’язані і навчальний процес нагадує скоріше проєкт, ніж перелік окремих дисциплін. НУШ-2 передбачає більшу свободу для вчителя у виборі як організувати навчання.

На практиці це відбувається так: наприклад, тема тижня звучить як "Світ тварин", тема дня "Хто такі комахи?". На уроці "Я пізнаю світ" діти вивчають будову комахи. На українській мові – вчаться писати їхні назви. На математиці – рахують їхні лапки та вусики, виконують задачі про комах.

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Альтернативні навчальні програми: які акредитовані у 2025 році?

Авторські навчальні програми відрізняються від типових формою та подачею матеріалу. Вони часто передбачають дуже багато уваги психо-емоційній складовій навчання.

У 2025-2026 навчальному році батьки першокласників можуть обрати окрім типових навчальних програм ще й такі:

Освітня програма початкової освіти за вальдорфською педагогікою.

Вальдорфська педагогіка позиціонується як гуманна та цілісна освітня система. Вона приділяє дуже багато уваги творчості та спогляданню.

"Світ чекає крилатих".

Інтегрована освітня програма з квестами, іграми та великою кількістю рухливих завдань. У ній не використовують підручники, лише зошит-посібник (один на тиждень) та передбачено самооцінювання дітей.

"Росток".

Цю програму знають як таку, яка підходить для дітей зі здібностями до математики, однак вона позиціонується як така, що сприяє гуманістичним, екологічним та інтегративним освітнім ідеям.

Навчання підлаштоване під вікові інтереси та особливості сприйняття. Наприклад, з перших класів діти починають вивчати астрономію, адже часто саме у ранньому віці малюків починає цікавити тема космосу.

"Інтелект України".

Насичена освітня програма, яка базується на принципах STEM-освіти. Вона також інтегративна, передбачає багато занять на розвиток логіки та розуміння принципів самонавчання.

Освітня програма за системою розвивального навчання Ельконіна-Давидова та інших.

Порівняно з попередніми альтернативними програмами, ця менш поширена. Вона поєднується з НУШ та передбачає навчання у формі тривалого дослідження.

Детальніше про кожну окрему можна дізнатися на їхніх сайтах.

Слід зауважити, авторські програми несуть додаткове навантаження на сімейний бюджет: чи не для усіх з них треба купувати додаткові друковані матеріали, держава ними не забезпечує.

Як обрати школу та освітню програму, які навички потрібні першокласнику та як оцінюють першокласників ми розповідали ось тут.