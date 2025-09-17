П’ять грантів по 500 тисяч гривень: стартувала нова хвиля підтримки жіночого бізнесу

У вересні стартувала третя хвиля "Програми підтримки підприємиць України", яку реалізує L’Oréal Paris у партнерстві з благодійним фондом "Твоя Опора". Ініціатива створена для того, щоб підтримати українок, які прагнуть розвивати власний бізнес, відновлювати його після війни або масштабувати до нового рівня.

Цьогоріч переможниці отримають п’ять грантів по 500 000 гривень кожен. Це кошти, які можуть стати не лише інвестицією у конкретну справу, а й у відновлення економіки України загалом.

Як проходитиме відбір

Прийом заявок триває з 1 по 30 вересня. Після цього на учасниць чекає кілька етапів:

• у жовтні буде оголошено 15 фіналісток;

• у листопаді для них організують серію навчальних сесій;

• у грудні стануть відомі імена п’яти переможниць.

За словами організаторів, перевагу надаватимуть тим проєктам, які мають значний суспільний вплив. Це можуть бути ініціативи, що створюють нові робочі місця, приносять економічну й соціальну користь країні, мають етичну чи інноваційну складову, а також дбають про екологію та сталість.

Амбасадорки проєкту – засновниця та креативна директорка бренду "The Coat by Katya Silchenko" Катерина Сільченко та керуюча партнерка та співзасновниця мережі спортивних студій Smartass.

Як грант змінює життя

За попередні роки десятки українок довели: невеликий поштовх у вигляді фінансової підтримки може перерости у масштабні ініціативи.

Так, Вікторія Гурова стала авторкою "Проєкту 911", спрямованого на захист жінок від домашнього насильства.

За словами Вікторії, за підтримки гранту відкрили Ситуаційний центр 911 в Одесі та в Одеській області, який цілодобово приймає виклики, координує взаємодію з екстреними службами й надає дистанційну підтримку. Також запустили Групи швидкого реагування, здатні забезпечити фізичний захист і надати першу медичну допомогу. Уже понад 30 жінок отримали комплексну допомогу – від психологічної до юридичної й навіть релокації.

Сьогодні команда планує масштабувати проєкт на інші регіони, розширити штат і створити мобільний застосунок для швидкого, анонімного та безпечного виклику допомоги.

"Я щиро вдячна L’Oréal Paris за довіру та віру в нашу ідею. Саме завдяки гранту ми змогли у стислі терміни створити ефективну систему допомоги, зібрати команду професіоналів та запустити механізм, який реально рятує життя та допомагає жінкам відновити безпеку, внутрішній спокій і почати нове життя ", – зауважує Вікторія Гурова.

Не менш показова історія Наталії Ващук, яка завдяки гранту відкрила Логопедичний центр "Ґудзик".

" Мій шлях почався у школі, потім був приватний кабінет, а далі – мрія про щось більше. Завдяки підтримці L’Oréal Paris ми відкрили Логопедичний центр "Ґудзик" – 100 m² тепла, знань і турботи. Тут працює команда фахівців: логопеди, дефектолог, остеопат, психологи, ароматерапевт, нутриціолог ", – розповідає Наталія.

Менше ніж за рік у центрі допомогли понад 100 дітям і дорослим – від перших днів життя до 48 років.

Чому це важливо

Жінки в Україні нерідко стають рушійною силою локальних змін: відкривають соціальні центри, медичні та освітні ініціативи, впроваджують інновації й створюють нові робочі місця. Однак часто їм бракує ресурсів для старту або масштабування. Саме для цього і створена програма.

"Вірте у свою ідею, навіть якщо шлях здається складним. Не бійтеся просити про підтримку, беріть участь у грантових програмах і шукайте партнерів, які поділяють ваші цінності. Кожна ініціатива, підкріплена діями та наполегливістю, має силу змінювати життя", – радить майбутнім учасницям Вікторія Гурова.

Нові історії успіху попереду

Третя хвиля "Програми підтримки підприємиць України" – це шанс для жінок, які мають сміливі ідеї, але потребують ресурсу для їхньої реалізації. Гранти у розмірі пів мільйона гривень кожен можуть стати тим самим поштовхом, що дозволить не лише здійснити мрію, а й створити додану вартість для суспільства.

Історії Вікторії та Наталії – яскравий приклад того, що підтримка підприємниць здатна приносити користь у найрізноманітніших сферах: від захисту жінок у кризових ситуаціях до розвитку інноваційних освітніх методик. Новий етап програми обіцяє ще більше таких прикладів, які надихатимуть і змінюватимуть Україну вже сьогодні.