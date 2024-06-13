Щоб люди не засинали: Папа Римський закликав католицьких священників скорочувати проповіді

Папа Римський Франциск закликав католицьких священників робити свої проповіді коротшими, інакше парафіяни "будуть засинати".

Він навіть уточнив їхню тривалість – не більш ніж 8 хвилин, повідомляє Catholic News Agency.

За словами Папи, мета проповіді полягає в тому, щоб "допомогти перенести Слово Боже з книги в життя".

"Але проповідь для цього повинна бути короткою: образ, думка, почуття. Проповідь не повинна виходити за межі восьми хвилин, бо після цього часу втрачається увага і люди засинають", – зауважив він.

Це не перше таке прохання від Франциска. У 2018 році він закликав священників скорочувати проповіді до 10 хвилин.

Однак сам Папа Франциск часто не дотримується встановленого ліміту. Наприклад, у Великий четвер перед католицьким Великоднем його тривала понад 20 хвилин.

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