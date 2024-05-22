Покарання за домагання і статус потерпілого: Рада посилила протидію домашньому насильству

Верховна Рада ухвалила закон, який посилює протидію домашньому насильству. Відтепер сексуальні домагання каратимуться адміністративною відповідальністю.

Голоси "за" віддали 252 депутати, повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Вона зазначила, що законопроєкт №8329 є депутатським, проте до його розробки долучилися Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція.

Новоухвалений закон передбачає такі зміни:

малолітня та неповнолітня дитина визнається як потерпіла, якщо була присутньою при вчиненні домашнього насильства чи насильства за ознакою статі. Кривдник нестиме за це адміністративну відповідальність;

неповнолітні віком від 16 до 18 років нестимуть відповідальність за домашнє насильство на загальних підставах;

вводиться адміністративна відповідальність за сексуальні домагання;

посилюються санкції за ухилення від громадських робіт та за невиконання термінового заборонного припису;

кривдник не зможе звільнитися від відповідальності за підставами "малозначності".

"Об’єктивно кажучи, ці зміни були потрібні нашому суспільству ще "вчора". Статистика минулих двох років дійсно показує невтішну динаміку", – наголосила Павліченко.

За її словами, протягом 2023 року кількість випадків домашнього насильства зросла на 20% у порівнянні з 2022-м. За перші чотири місяці 2024 року кількість людей, які вчинили домашнє насильство, збільшилася на 14,4%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Також заступниця міністра зауважила, що кількість кримінальних справ зросла на 80%. У МВС прогнозують, що у 2024 році цей показник може збільшитися ще на 30%.

"Можна багато говорити про причини, але важливо знаходити рішення. І власне цей закон частково дає такі рішення.

Він також є євроінтеграційним і впроваджує нові норми. Це ще один приклад того, що євроінтеграція – не лише про розвиток України в якомусь далекому майбутньому, а й про спроможність відповідати на актуальні виклики", – підсумувала Катерина Павліченко.

Нагадаємо, у 2023 році лідером за кількістю домашнього насильства стала Дніпропетровська область. Там зареєстрували майже 42 тисячі заяв.