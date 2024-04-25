Жінка, в якої почались перейми на евакуаційному рейсі, дісталася до місця призначення

Через тиждень після пологів жінка знову рушила в дорогу

У вагітної жінки Христини з Покровська почались перейми в евакуаційному рейсі. Вона народила сина.

Через тиждень після пологів жінка знову рушила в дорогу, повідомили в Укрзалізниці.

Христина прямувала вже іншим рейсом – від Олександрії до Здолбунова. Вона їхала з новонародженим сином таз новою групою евакуйованих з Покровська пасажирів.

"На місці їх зустріли представники місцевої влади, які потурбуються про те, щоб у маляти та його матері було все необхідне для подальшого життя", – додали в Укрзалізниці.

Залізничники також презентували невеликий подарунок для молодої мами та немовляти.

Нагадаємо, 17 квітня вагітна пасажирка з Покровська повідомила провідниці, що у неї почались перейми. Це було близько 10-ї вечора після відправлення зі станції Пʼятихатки Стикова.

Про це повідомили начальника потяга, і вже на наступній зупинці – в Олександрії на Кіровоградщині – породіллю чекала команда лікарів швидкої допомоги.

Через це потяг запізнювався на 3 хвилини, але наздогнав затримку до прибуття на станцію призначення.