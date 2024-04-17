У жінки з Покровська почалися пологи на евакуаційному рейсі Укрзалізниці: народився син

Христина з Покровська народила хлопчика на Кіровоградщині

З Донеччини на Рівненщину прибув евакуаційний потяг з 25 пасажирами із Покровська, серед яких була вагітна жінка.

Дівчина Христина їхала з Покровська на 9 місяці вагітності, і просто під час подорожі у неї почалися пологи, розповідають в "Укрзалізниці".

"У неї почались перейми, тож наші провідники викликали швидку на найближчу станцію прямування поїзда, допомогли зібрати речі, перебували поруч із пасажиркою, заспокоюючи її, та передали жінку в руки медиків на станції", – кажуть в Укрзалізниці.

Дівчина повідомила, що народжує, близько 10-ї вечора після відправлення зі станції Пʼятихатки Стикова.

Провідниця через начальника поїзда викликала швидку і на станції Олександрія на Кіровоградщині дівчину забрали лікарі.

Швидка доставила Христину до лікарні, і невдовзі у неї народився син.

"Дівчина звʼязалася з провідницею Оленою, яка її супроводжувала в поїзді, і розказала, що пологи пройшли успішно. Народився хлопчик", – розповіли "УП. Життя" в Укрзалізниці.

17 квітня на Рівненщину прибув уже четвертий евакуаційний потяг з Донеччини Рівненська ОДА

Потяг затримався лише на 3 хвилини і наздогнав затримку до прибуття на станцію призначення.

Також під час цього рейсу залізничники евакуювали з прифронтового міста пʼятьох дітей та двох людей з інвалідністю.