Уряд затвердив розподіл STEM-субвенції: які школи отримають гроші

Кабінет Міністрів України затвердив перший розподіл субвенції у розмірі 369 мільйонів гривень на STEM-обладнання для шкіл.

Її отримають 78 навчальних закладів, повідомили у Міністерстві освіти України.

Облаштовувати простори будуть у рамках реформи старшої школи "Профільна". За ці кошти заклади освіти зможуть обладнати кабінети біології, фізики, хімії, географії, математики та STEM-лабораторії сучасним лабораторним обладнанням, комп'ютерною технікою, інтерактивними засобами навчання та новими меблями.

"Акцент у використанні субвенції буде зроблено на створенні єдиного освітнього простору в закладі освіти – STEM-кластеру.

Йдеться не про точкове обладнання одного кабінету, а про комплексне оновлення кількох кабінетів на одному поверсі чи в одному крилі. Це передбачає не лише оснащення кабінетів сучасним обладнанням, а й ремонт приміщень", – зауважили у відомстві.

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Під час першого розподілу субвенції до списку потрапили 78 шкіл з усієї України. Їх відбирали на підставі заявок, які подавали місцеві ради та обласні військові адміністрації з 8 до 18 квітня 2025 року.

Волинська область

Волинський науковий ліцей

Камінь-Каширський ліцей №2

Нововолинський ліцей №8

Опорний заклад "Колківський ліцей"

Підгайцівський ліцей

Дніпропетровська область

Солонянський ліцей

Слобожанський ліцей

Яворницький ліцей

Дніпровський ліцей №111

Житомирська область

Ліцей №1 імені Густава Олізара

Ліцей №1 міста Житомира

Ліцей №1 імені Лесі Українки

Андрушівський ліцей №2

Коростенський міський ліцей №4

Запорізька область

Запорізька спеціалізована школа-інтернат "Січовий колегіум"

Київська область

Бучанський ліцей №3

Бориспільський ліцей "Перспектива" імені Володимира Мономаха

Ліцей №1 с. Петропавлівська Борщагівка

Броварський ліцей №10

Васильківський академічний ліцей "Успіх"

Гатненський ліцей

Кагарлицький ліцей №3

Коцюбинський ліцей №1

Щасливський академічний ліцей

Кіровоградська область

Ліцей "Науковий" (Кропивницький)

Мультипрофільний ліцей (Олександрія)

Львівська область

Обласний науковий ліцей (Львів)

Миколаївська область

Баштанський ліцей №1

Олександрівський ліцей імені Т. Г .Шевченка

Кривоозерський ліцей №1

Миколаївський ліцей №38 "Муніципальний колегіум"

Південноукраїнський ліцей №2

Одеська область

Рішельєвський науковий ліцей

Прилиманський ліцей

Полтавська область

Науковий ліцей "Політ" (Кременчук)

Зіньківський опорний ліцей №1

Миргородський ліцей "Лінгвіст"

Рівненська область

Обласний науковий ліцей в м. Рівне

Володимирецький ліцей "Колегіум"

Дубенський ліцей №6

Сумська область

Кролевецький ліцей №3

Ліцей №1 (Тростянець)

Шосткинський НВК (ліцей)

Сумська спеціалізована школа №9

Конотопський ліцей №1

Ліцей №1 (Охтирка)

Путивльський ліцей №1 ім. Р. Руднєва

Тернопільська область

Шумський ліцей

Лановецький ЗЗСО №1 ім. Юрія Коваля

Монастириський ЗЗСО

Тернопільська ЗОШ №19

Кременецький академічний ліцей ім. У. Самчука

Харківська область

Близнюківський ліцей

Кегичівський ліцей

Хмельницька область

Кам’янець-Подільський ліцей з військово-фізичною підготовкою

Городоцький ліцей №4

Славутський ліцей

Деражнянський ліцей №3 ім. Івана Зубкова

Теофіпольський ліцей №3

Ліцей №3 ім. Артема Мазура (Хмельницький)

Черкаська область

Шполянський ліцей №3

Кам'янський ліцей №1

Ліцей "Успіх" (Монастирище)

Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ)

Чернігівська область

Менська гімназія

Козелецький ліцей №3

Новгород-Сіверський ліцей №1

Бахмацький ліцей №1

Прилуцький ліцей №5 ім. Віктора Затолокіна

Чернігівський ліцей №15

Київ

Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ"

Ліцей №172 "Нивки"

Технічний ліцей (Дніпровський район)

Науковий ліцей №208

Ліцей №227

Ліцей №196 (Святошинський район)

Ліцей №9 "Гармонія"

Гімназія № 178

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти і науки України затвердило Типову освітню програму для 10-12 класів – цей документ є ключовим для втілення реформи профільного навчання.