Уряд затвердив розподіл STEM-субвенції: які школи отримають гроші
Кабінет Міністрів України затвердив перший розподіл субвенції у розмірі 369 мільйонів гривень на STEM-обладнання для шкіл.
Її отримають 78 навчальних закладів, повідомили у Міністерстві освіти України.
Облаштовувати простори будуть у рамках реформи старшої школи "Профільна". За ці кошти заклади освіти зможуть обладнати кабінети біології, фізики, хімії, географії, математики та STEM-лабораторії сучасним лабораторним обладнанням, комп'ютерною технікою, інтерактивними засобами навчання та новими меблями.
"Акцент у використанні субвенції буде зроблено на створенні єдиного освітнього простору в закладі освіти – STEM-кластеру.
Йдеться не про точкове обладнання одного кабінету, а про комплексне оновлення кількох кабінетів на одному поверсі чи в одному крилі. Це передбачає не лише оснащення кабінетів сучасним обладнанням, а й ремонт приміщень", – зауважили у відомстві.
Під час першого розподілу субвенції до списку потрапили 78 шкіл з усієї України. Їх відбирали на підставі заявок, які подавали місцеві ради та обласні військові адміністрації з 8 до 18 квітня 2025 року.
Волинська область
- Волинський науковий ліцей
- Камінь-Каширський ліцей №2
- Нововолинський ліцей №8
- Опорний заклад "Колківський ліцей"
- Підгайцівський ліцей
Дніпропетровська область
- Солонянський ліцей
- Слобожанський ліцей
- Яворницький ліцей
- Дніпровський ліцей №111
Житомирська область
- Ліцей №1 імені Густава Олізара
- Ліцей №1 міста Житомира
- Ліцей №1 імені Лесі Українки
- Андрушівський ліцей №2
- Коростенський міський ліцей №4
Запорізька область
- Запорізька спеціалізована школа-інтернат "Січовий колегіум"
Київська область
- Бучанський ліцей №3
- Бориспільський ліцей "Перспектива" імені Володимира Мономаха
- Ліцей №1 с. Петропавлівська Борщагівка
- Броварський ліцей №10
- Васильківський академічний ліцей "Успіх"
- Гатненський ліцей
- Кагарлицький ліцей №3
- Коцюбинський ліцей №1
- Щасливський академічний ліцей
Кіровоградська область
- Ліцей "Науковий" (Кропивницький)
- Мультипрофільний ліцей (Олександрія)
Львівська область
- Обласний науковий ліцей (Львів)
Миколаївська область
- Баштанський ліцей №1
- Олександрівський ліцей імені Т. Г .Шевченка
- Кривоозерський ліцей №1
- Миколаївський ліцей №38 "Муніципальний колегіум"
- Південноукраїнський ліцей №2
Одеська область
- Рішельєвський науковий ліцей
- Прилиманський ліцей
Полтавська область
- Науковий ліцей "Політ" (Кременчук)
- Зіньківський опорний ліцей №1
- Миргородський ліцей "Лінгвіст"
Рівненська область
- Обласний науковий ліцей в м. Рівне
- Володимирецький ліцей "Колегіум"
- Дубенський ліцей №6
Сумська область
- Кролевецький ліцей №3
- Ліцей №1 (Тростянець)
- Шосткинський НВК (ліцей)
- Сумська спеціалізована школа №9
- Конотопський ліцей №1
- Ліцей №1 (Охтирка)
- Путивльський ліцей №1 ім. Р. Руднєва
Тернопільська область
- Шумський ліцей
- Лановецький ЗЗСО №1 ім. Юрія Коваля
- Монастириський ЗЗСО
- Тернопільська ЗОШ №19
- Кременецький академічний ліцей ім. У. Самчука
Харківська область
- Близнюківський ліцей
- Кегичівський ліцей
Хмельницька область
- Кам’янець-Подільський ліцей з військово-фізичною підготовкою
- Городоцький ліцей №4
- Славутський ліцей
- Деражнянський ліцей №3 ім. Івана Зубкова
- Теофіпольський ліцей №3
- Ліцей №3 ім. Артема Мазура (Хмельницький)
Черкаська область
- Шполянський ліцей №3
- Кам'янський ліцей №1
- Ліцей "Успіх" (Монастирище)
- Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ)
Чернігівська область
- Менська гімназія
- Козелецький ліцей №3
- Новгород-Сіверський ліцей №1
- Бахмацький ліцей №1
- Прилуцький ліцей №5 ім. Віктора Затолокіна
- Чернігівський ліцей №15
Київ
- Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ"
- Ліцей №172 "Нивки"
- Технічний ліцей (Дніпровський район)
- Науковий ліцей №208
- Ліцей №227
- Ліцей №196 (Святошинський район)
- Ліцей №9 "Гармонія"
- Гімназія № 178
Нагадаємо, раніше Міністерство освіти і науки України затвердило Типову освітню програму для 10-12 класів – цей документ є ключовим для втілення реформи профільного навчання.