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Уряд затвердив розподіл STEM-субвенції: які школи отримають гроші

Тетяна Бугаєнко — 12 червня, 11:08
Уряд затвердив розподіл STEM-субвенції: які школи отримають гроші
За ці гроші облаштують кабінети природничих наук
NatashaFedorova/Depositphotos

Кабінет Міністрів України затвердив перший розподіл субвенції у розмірі 369 мільйонів гривень на STEM-обладнання для шкіл.

Її отримають 78 навчальних закладів, повідомили у Міністерстві освіти України.

Облаштовувати простори будуть у рамках реформи старшої школи "Профільна". За ці кошти заклади освіти зможуть обладнати кабінети біології, фізики, хімії, географії, математики та STEM-лабораторії сучасним лабораторним обладнанням, комп'ютерною технікою, інтерактивними засобами навчання та новими меблями.

"Акцент у використанні субвенції буде зроблено на створенні єдиного освітнього простору в закладі освіти – STEM-кластеру.

Йдеться не про точкове обладнання одного кабінету, а про комплексне оновлення кількох кабінетів на одному поверсі чи в одному крилі. Це передбачає не лише оснащення кабінетів сучасним обладнанням, а й ремонт приміщень", – зауважили у відомстві.

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Під час першого розподілу субвенції до списку потрапили 78 шкіл з усієї України. Їх відбирали на підставі заявок, які подавали місцеві ради та обласні військові адміністрації з 8 до 18 квітня 2025 року.

Волинська область

  • Волинський науковий ліцей
  • Камінь-Каширський ліцей №2
  • Нововолинський ліцей №8
  • Опорний заклад "Колківський ліцей"
  • Підгайцівський ліцей

Дніпропетровська область

  • Солонянський ліцей
  • Слобожанський ліцей
  • Яворницький ліцей
  • Дніпровський ліцей №111

Житомирська область

  • Ліцей №1 імені Густава Олізара
  • Ліцей №1 міста Житомира
  • Ліцей №1 імені Лесі Українки
  • Андрушівський ліцей №2
  • Коростенський міський ліцей №4

Запорізька область

  • Запорізька спеціалізована школа-інтернат "Січовий колегіум"

Київська область

  • Бучанський ліцей №3
  • Бориспільський ліцей "Перспектива" імені Володимира Мономаха
  • Ліцей №1 с. Петропавлівська Борщагівка
  • Броварський ліцей №10
  • Васильківський академічний ліцей "Успіх"
  • Гатненський ліцей
  • Кагарлицький ліцей №3
  • Коцюбинський ліцей №1
  • Щасливський академічний ліцей

Кіровоградська область

  • Ліцей "Науковий" (Кропивницький)
  • Мультипрофільний ліцей (Олександрія)

Львівська область

  • Обласний науковий ліцей (Львів)

Миколаївська область

  • Баштанський ліцей №1
  • Олександрівський ліцей імені Т. Г .Шевченка
  • Кривоозерський ліцей №1
  • Миколаївський ліцей №38 "Муніципальний колегіум"
  • Південноукраїнський ліцей №2

Одеська область

  • Рішельєвський науковий ліцей
  • Прилиманський ліцей

Полтавська область

  • Науковий ліцей "Політ" (Кременчук)
  • Зіньківський опорний ліцей №1
  • Миргородський ліцей "Лінгвіст"

Рівненська область

  • Обласний науковий ліцей в м. Рівне
  • Володимирецький ліцей "Колегіум"
  • Дубенський ліцей №6

Сумська область

  • Кролевецький ліцей №3
  • Ліцей №1 (Тростянець)
  • Шосткинський НВК (ліцей)
  • Сумська спеціалізована школа №9
  • Конотопський ліцей №1
  • Ліцей №1 (Охтирка)
  • Путивльський ліцей №1 ім. Р. Руднєва

Тернопільська область

  • Шумський ліцей
  • Лановецький ЗЗСО №1 ім. Юрія Коваля
  • Монастириський ЗЗСО
  • Тернопільська ЗОШ №19
  • Кременецький академічний ліцей ім. У. Самчука

Харківська область

  • Близнюківський ліцей
  • Кегичівський ліцей

Хмельницька область

  • Кам’янець-Подільський ліцей з військово-фізичною підготовкою
  • Городоцький ліцей №4
  • Славутський ліцей
  • Деражнянський ліцей №3 ім. Івана Зубкова
  • Теофіпольський ліцей №3
  • Ліцей №3 ім. Артема Мазура (Хмельницький)

Черкаська область

  • Шполянський ліцей №3
  • Кам'янський ліцей №1
  • Ліцей "Успіх" (Монастирище)
  • Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ)

Чернігівська область

  • Менська гімназія
  • Козелецький ліцей №3
  • Новгород-Сіверський ліцей №1
  • Бахмацький ліцей №1
  • Прилуцький ліцей №5 ім. Віктора Затолокіна
  • Чернігівський ліцей №15

Київ

  • Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ"
  • Ліцей №172 "Нивки"
  • Технічний ліцей (Дніпровський район)
  • Науковий ліцей №208
  • Ліцей №227
  • Ліцей №196 (Святошинський район)
  • Ліцей №9 "Гармонія"
  • Гімназія № 178

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти і науки України затвердило Типову освітню програму для 10-12 класів – цей документ є ключовим для втілення реформи профільного навчання.

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