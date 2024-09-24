"Профільна": у МОН розповіли деталі реформи старшої школи

У МОН презентували сайт про реформу старшої школи “Профільна”

Реформа старшої школи в Україні передбачає, що з 2027 року десятикласники зможуть обирати між напрямами навчання – академічним і професійним.

Міністерство освіти і науки України запустило сайт "Профільна", на якому зібрано все, що варто знати учням, батькам і вчителям про покрокове втілення реформи.

"Реформа старшої школи змінить підходи до навчання у старших класах і будуватиметься на нових можливостях у виборі профілю навчання, всебічному розвитку та індивідуальному підходу до кожного учня.

А саме таких змін і прагнуть 91% старшокласників і 83% студентів професійних закладів за результатами Всеукраїнського соціологічного опитування від КМІС", – зазначать у МОН.

На сайті "Профільної" пояснюють, що з 2027 року після 9-го класу учні обиратимуть, де продовжуватимуть навчання – в академічному ліцеї чи закладах професійної (професійно-технічної) / фахової передвищої освіти.

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Навчання в академічних ліцеях передбачатиме:

підготовку до вступу у ЗВО в 10-12 класах;

один чи кілька профілів навчання в одному ліцеї;

поглиблене вивчення профільних предметів та інтегрованих курсів;

вибір предметів незалежно від профілю (можливість поєднати фізику і філологію, історію і хімію тощо).

З кожним роком кількість годин на вибіркові предмети зростатиме

В академічних ліцеях учні зможуть обрати профіль (профілі) навчання в межах кластерів:

STEM;

мовно-літературний;

соціально-гуманітарний, щоб вивчати предмети й курси поглиблено.

"Учні зможуть обирати предмети та інтегровані курси, що відповідають їхнім зацікавленням і цілям. З кожним роком кількість годин на вибіркові предмети зростатиме, даючи змогу створювати індивідуальний освітній шлях", – зазначають на сайті "Профільної".

Тут застосовуватимуть дослідницькі методи навчання, проєктну та практичну роботу, будуть сучасні лабораторії, оснащені класні кімнати.

Окрім вибіркових, будуть і обовʼязкові для всіх предмети: українська мова, математика, англійська, історія тощо.

Здобуття професійної (професійно-технічної) / фахової передвищої освіти спрямоване на:

опанування професії;

швидший вихід на ринок праці;

отримання свідоцтва про повну загальну середню освіту;

вибір предметів, які пов’язані з майбутньою професією;

можливість вступити у ЗВО після закінчення коледжу або закладу ФПО.

Із 2025 року стартує пілотування реформи по всій Україні

З 2025 року стартує пілотування реформи по всій Україні. Воно передбачає:

апробацію нових підходів до навчання;

розроблення вибіркових курсів;

тестування навчальних матеріалів.

На 2024/2025 навчальний рік дібрано 30 ліцеїв-амбасадорів, які допомагають готуватися до пілотування. Педагоги цих ліцеїв стануть менторами для пілотних закладів освіти.

Раніше ми писали, як зміниться старша школа після реформи. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий зазначав, що в профільній школі буде більше практики та нове обладнання.