Переселенка заявила про півторарічний "терор" з боку киянина та бездіяльність поліції

Викладачка Маріупольського державного університету, кандидатка історичних наук Ольга Демідко повідомила, що її вже понад 1,5 року переслідує чоловік.

Він пише жінці та її колегам погрози, стежить за нею, відвідує публічні заходи, в яких Ольга бере участь, але поліція довгий час ігнорувала її заяви і лише після розголосу ситуації відкрила кримінальну справу.

Про це Ольга Демідко розповіла "УП. Життя".

Жінка разом з сином виїхала з оточеного російськими військами Маріуполя до Києва на початку повномасштабного вторгнення. До столиці також перемістили університет, в якому жінка працює.

У листопаді 2023 року Ольга була на виставці, присвяченій її рідному місту. Там її побачив киянин Олександр. Після того незнайомець написав їй повідомлення у месенджері, що захоплюється Маріуполем та дуже співчуває у цій складній ситуації.

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"Я не звернула увагу. Але пройшов час, і він почав писати під кожним моїм фото в соцмережах компліменти. Я попередила, що мені нецікаво і попросила припинити це. Але повідомлення продовжували надходити – в одному з них він вислав світлину своєї картки. Так я дізналась його справжнє імʼя", – каже Ольга.

Незнайомець запрошував жінку до себе додому, пропонував гроші за такий "візит", але Ольга заблокувала цього користувача з надією, що переслідування припиниться.

Але ввечері того ж дня з нового акаунту в соцмережах жінка отримала перше повідомлення з погрозами – Ользі та її сину.

"Виявляється, він зберігав та розмальовував мої фото. Згодом Олександр шукав мене: приходив до мене на роботу та на заходи, які я відвідувала. Я навіть вже знала, як він виглядає.

Я звернулась у поліцію, але там мені сказали, що погрози – це "казочки", та запевнили, що це скоро припиниться. На диво, так і сталося – майже на пів року переслідування зникли", – продовжує Ольга.

Навесні 2024-го під час вагітності жінка перенесла важку хворобу. Переслідувач написав їй слова підтримки.

"А в листопаді у нього почалося "загострення", і він почав писати мені та моїм колегам на електронну пошту та робочі номери.

Почався "терор" (чи як це назвати). Він щодня відправляв мені посилки на "Нову пошту". Загалом було 24 посилки, які супроводжувались погрозами про вбивство, чи сповіщеннями, що в середині зброя", – згадує вона цей період.

Оскільки цей "метод" не діяв, Олександр почав шантажувати Ольгу тим, що під час вагітності нібито скидав їй гроші на лікування, а тепер і вимагав повернути їх.

"Моїм колегам Олександр розповідав, що я його кохаю, що ми були одружені та інші нісенітниці. Дехто навіть почав вважати цього психа моїм коханцем", – з гіркотою додає жінка.

В одному з листів чоловік-переслідувач надіслав Ользі номер своєї мами, яка мала б підтвердити, що "її син – нормальний".

"Вона мені пояснила, що він дійсно схиблений: у 2022-му році на трагедії про Маріуполь, а потім на мені. Кадри прямих ефірів з Маріуполя в блокаді, загибель людей, трупи серед вулиць сильно його вразили.

Зі слів матері, Олександр був "зірковим хлопчиком". Він вчився в Кембриджі, де закохався в дівчину, на яку я нібито схожа. Згодом у нього почалися психічні проблеми. Олександра навіть клали до психіатричної лікарні, бо він спалив свою машину та хотів підпалити будинок сусідів. Але зусиллями матері, він отримав виписку з психлікарні і навіть зміг влаштуватися на роботу", – зазначає Ольга.

Маріупольчанка каже, що зверталася до поліції пʼять разів, але правоохоронці відмовлялися навіть реєструвати її заяви. Однак після того, як про цю ситуацію написала у соцмережах військовслужбовиця Ярина Чорногуз, правоохоронці Оболонського управління поліції врешті-решт зареєстрували заяву.

У поліції Києва в коментарі для "УП.Життя" зазначили, що відкрили кримінальне провадження 14 грудня 2024 року.

Олександр почав записипати Ольгу листавми та повідомленнями з вибаченнями.

"Загострення" минуло на кілька тижнів, а тоді почалось знову. Погрози, наклеп, фото Байкового кладовища, світлини з перекреселеними обличчями мене та дітей чергуються з проханнями про зустріч, пропозиціями стати його дружиною тощо. Комунікує з різних електронних скриньок та номерів телефону", – розповідає Ольга.

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З її слів, після чергового посилення переслідування з боку Олександра, вона намагалась зв'язатися з правоохоронцями, але їй повідомили, що справу передали прокурору, який вже місяць перебуває у відпустці.

"Проблема в тому, що Олександр не просто пише мені погрози, а й переслідує. Він мене чекає біля університету – це зафіксовано на камерах відеоспостереження. Мама цього чоловіка обмовилась, що у нього вся стіна в кімнаті – у моїх фото. Мої колеги, яких він теж "тероризує" повідомленнями, просять мене його спинити. Але наразі це неможливо", – каже жінка.

Речниця прокуратури міста Києва Ірина Винокурова в коментарі для "УП.Життя" повідомила, що наразі справу Ольги Демідко повернули до дізнавача поліції.

"Вивченням матеріалів встановлено, що дізнанням не проведено усіх необхідних слідчих дій, у тому числі, спрямованих на встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а стан досудового розслідування не відповідає вимогам ст. 28 КПК України.

Зважаючи на це, окружна прокуратура матеріали кримінального провадження повернула дізнавачу поліції для проведення подальших слідчих дій, з одночасним наданням письмових вказівок прокурора. Про результати виконання цих вказівок ми зможемо проінформувати згодом", – додала вона.