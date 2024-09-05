Петиція про надання Ірині Фаріон звання Героя України набрала необхідні підписи

Петиція з проханням надати ексдепутатці та мовознавиці Ірині Фаріон звання Героя України посмертно набрала 25 тисяч підписів. Тепер її має розглянути Кабмін.

У петиції йдеться, що Ірина Фаріон – "надпотужний професійно-інтелектуальний діяч українського освітнього, культурного та політико-націоналістичного руху".

"Понад 20 років свого життя Ірина Фаріон системно та послідовно захищала державну мову та ідентичність українського народу, що сприяло укріпленню національної безпеки України та позиції нашої держави як самодостатнього субʼєкта на політичній мапі світу серед інших націй (...)

Неодноразово ставала обʼєктом цькування, погроз та пропаганди ворога, як це часто було в історії українських борців за ідентичність та незалежність", – кажуть ініціатори звернення.

Петицію створив Михайло Шевелюк, а інформацію про загиблу мовознавицю й активістку зібрала її подруга Оксана Микитюк.

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Нагадаємо, Ірина Фаріон – докторка філологічних наук, професорка, народна депутатка України VII скликання (2012-2014), голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань науки й освіти (2013).

Фаріон почала популяризувати українську мову з 1998 року, коли організувала конкурс плакатів у межах НУ "Львівська політехніка". З 1998-го по 2004 рік очолювала мовну комісію "Просвіти" університету, була головою наглядової ради Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика.

З 2005 року Фаріон долучилася до всеукраїнського об'єднання "Свобода", у 2006-2012 роках була депутаткою Львівської обласної ради від цієї ж партії, а потім була обрана до парламенту.

Під час роботи у Верховній Раді VII скликання, коли при владі були Віктор Янукович і "Партія регіонів", Фаріон боролася проти всіх ініціатив, які обмежували функціонування української мови, зокрема проти закону Ківалова-Колесніченка.

Окрім наукової та політичної діяльності, Фаріон активно вела соцмережі й телевізійні програми. Зокрема, у 2014 році професорка започаткувала програму "Велич особистості", а з 2019 року – "Ген українців" на каналі НТА. На своєму YouTube-каналі Фаріон підготувала сотні студій про видатних українців, а у 2022 році запустила мовні курси.

Водночас Ірина Фаріон була відома одіозними заявами, зокрема про те, що "не може назвати українцями" російськомовних військових. Після скандального інтерв'ю Фаріон омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до СБУ, а "Львівська політехніка" звільнила професорку. Згодом Львівський апеляційний суд постановив поновити Фаріон на посаді.

Ввечері 19 липня 2024 року на Ірину Фаріон скоїли замах: внаслідок вогнепального поранення професорка померла. За основною версією слідства, нападник застрелив Фаріон через особисту неприязнь (ймовірно, через її політичну позицію). Також ВО "Свобода" заявило, що професорку вбили "за наказом Москви".

Згодом підозрюваного виконавця замаху затримали, а відповідальність за організацію нібито взяло на себе угруповання NS/WP. Нині триває розслідування.