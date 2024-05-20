Петиція за збереження бронювання ліків на сайтах набрала понад 27 тисяч підписів

Петиція з проханням не забороняти онлайн-сервіс з пошуку ліків і товарів для здоров’я Tabletki.ua та інших прайс-агрегаторів набрала понад 27 тисяч голосів з необхідних 25-ти.

Про це повідомили на офіційній сторінці Tabletki.ua.

У тексті звернення йдеться, що заборона використання прайс-агрегаторів – "це удар і по споживачеві, і по ринку".

"Споживач втратить незалежне джерело інформації про наявні ліки та пропозиції цін зі знижками на них, а аптеки, що не мають фінансової можливості для розробки власного сайту, втратять важливий канал зв’язку зі споживачем.

Страждатиме конкуренція – асортимент ліків скорочуватиметься, ціни будуть рости, великі аптеки отримуватимуть перевагу над меншими", – зазначив співзасновник онлайн-сервісу Євген Муравщик.

Він стверджує, що прайс-агрегатори стали незамінним помічником українців. Вони обирають аптеку, де є потрібні ліки за прийнятною ціною, і часто бронюють їх.

За його словами, майже всі аптеки на сьогодні під’єднані до прайс-агрегаторів, з їхньою допомогою здійснюється вже понад 30% усіх продажів лікарських засобів.

Чим зумовлене рішення заборонити прайс-агрегаторів?

У квітні Держлікслужба опублікувала проєкт постанови "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)".

У ній запропоновані зміни в правилах електронної торгівлі ліками, зокрема зобов'язання публікувати інформацію про ціни та здійснювати попереднє замовлення винятково на сайтах аптек.

"Ми категорично не погоджуємося із запропонованими змінами і вважаємо, що вони порушують права споживачів на інформацію.

Заборона прайс-агрегаторів призведе лише до подальшої монополізації аптечного ринку та обмеження доступу споживача до інформації. З передового цифрового ринку XXI століття ми скотимося у "буремні дев’яності", – наголосив Євген Муравщик.

21 травня відбудеться нарада Міністерства охорони здоров’я, де обговорюватимуть запропоновані зміни.