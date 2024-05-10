Якщо права пацієнта порушують: у НСЗУ роз’яснили, як подати скаргу на медзаклад

Скаргу можна адресувати головному лікарю, місцевому департаменту охорони здоров'я чи НСЗУ,

Кожен пацієнт, який підписав декларацію з терапевтом, педіатром чи сімейним лікарем, має право отримати безоплатно визначений перелік досліджень, які входять до Програми медичних гарантій. У випадку відмови в наданні послуг чи вимаганні коштів за них пацієнти можуть звернутися до НСЗУ зі скаргою.

У пресслужбі Національної служби здоров’я України розповіли, як діяти у випадку порушення права на медичну допомогу.

Куди звертатися зі скаргою?

Передусім слід адресувати звернення головному лікарю медичного закладу. Якщо він не вирішує проблему, варто звернутися до місцевого департаменту охорони здоров’я або до НСЗУ.

Скаргу, адресовану Національній службі охорони здоров’я України, можна залишити кількома способами:

заповнити форму на сайті НСЗУ в розділі "Громадянам";

зателефонувати за безкоштовним номером контакт-центру за телефоном 16-77;

надіслати офіційний лист на електронну пошту [email protected] або на адресу: проспект Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073;

написати звернення під час особистого прийому громадян за тією ж адресою.

Що слід писати у зверненні?

НСЗУ рекомендують надати в тексті скарги якомога більше фактів та доказів вимагання коштів чи відмови у наданні послуг. До звернення варто додати чеки з аптек, фото чи відео, а також імена медичних працівників, які порушили право на медичну допомогу.

Також у змісті скарги слід вказати:

прізвище, ім’я та по батькові пацієнта, дату народження;

дату події порушення;

назву лікарні;

посаду, прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка вимагала оплату за медичні послуги, ліки чи інші матеріали, чи відмовилася надати послугу;

детальний опис ситуації;

номер телефону, електронну адресу, поштову адресу, за якими нададуть зворотню відповідь.

За можливості, варто зазначити суму коштів, яку довелося витратити, або яку вимагали сплатити працівники закладу.

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В установі зазначають, що залишення скарг – один із ефективних способів покращення медичної системи України.

"Завдяки скаргам ми можемо спільно покращувати медичну допомогу та боротися з недобросовісними надавачами послуг. Медичні заклади, на яких систематично скаржаться пацієнти, перебувають в особливому фокусі уваги Національної служби здоровʼя.

Пацієнти не мають мовчати у разі порушення їхніх прав та вимагання коштів за медичні послуги, за які вже сплатила держава", – говорить Наталія Гусак, голова Національної служби здоров’я України.

Там стверджують, що найбільша частка скарг, яку вони отримують, стосується

відмов у наданні послуг, передбачених Програмою медичних гарантій (28,8%);

вимагання коштів за надання послуг, витратних матеріалів та лікарських засобів (23,9%).

За даними НСЗУ, від початку 2024 року завдяки скаргам на порушення з боку медичних закладів вдалося поновити право 60 пацієнтів.

Нагадуємо, у Міністерстві охорони здоров’я розповіли про кількість циклів безоплатної реабілітації, яку можуть отримати військовослужбовці.