В Італії під середньовічним замком виявили таємні тунелі, ймовірно, спроєктовані Леонардо да Вінчі

Леонардо да Вінчі відомий своїми досягненнями в мистецтві та науці, але він також був майстром у галузі військових укріплень і оборонних систем. Його інноваційні ідеї суттєво вплинули на стратегію ведення війни в епоху Відродження.

Нещодавно вчені зробили сенсаційне відкриття – під середньовічним італійським замком Сфорца в Мілані вони виявили приховані підземні проходи, про які раніше лише здогадувалися. Вони можуть бути пов’язані з ескізами Леонардо да Вінчі 1495 року.

Про знахідку повідомив Міланський політехнічний університет, пише CNN.

Дослідження проводилися у 2021–2023 роках за допомогою новітніх безконтактних методів, як-от георадар і лазерне сканування, щоб створити цифрову карту підземних структур замку XV століття.

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Давні секрети під замком Сфорца

Дослідження почалося як докторська дисертація Франчески Біоло, яка нині є архітекторкою та науковою співробітницею Міланського політехнічного університету. Вона зазначила, що відкриття вкотре підтверджує, "наскільки глибоко історія вплетена в канву наших міст".

Спочатку метою дослідження було створення цифрової моделі підземних проходів під Гірландою – зовнішньою захисною стіною замку, де вчені вже виявили тунель уздовж рову.

Однак під час обстеження вчені несподівано знайшли другий, раніше невідомий тунель, розташований приблизно на метр нижче першого. Він, ймовірно, слугував для військових операцій із захисту Гірланди від нападників.

Крім того, дослідники виявили ще кілька тунелів, більшість із яких збудовані з цегли та мають склепінчасті стелі. Один із них прямує у бік базиліки Санта-Марія-делле-Граціє, де похована дружина герцога Людовіко Сфорца. За історичними свідченнями, скорботний герцог міг побудувати цей тунель для швидкого доступу до могили своєї дружини. Проте необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити, чи тунель справді веде до базиліки.

Леонардо да Вінчі та військова архітектура

Невідомо, наскільки сам Леонардо був залучений до будівництва цих споруд, але відкриття підкреслює його вплив на розвиток архітектури замку Сфорца. Відомо, що наприкінці XV століття да Вінчі працював при дворі Людовіко Сфорца й створював креслення оборонних споруд, які схожі за структурою на замкові проходи.

Експертка з історії мистецтва з Університету Вірджинії Франческа Фіорані зазначає, що більшість архітектурних ескізів Леонардо були скоріше "ментальними" вправами, ніж реальними планами для будівництва. Вона припускає, що знайдені тунелі можуть частково відповідати його кресленням, але це потребує додаткових досліджень.