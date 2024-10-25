Пластична вистава "Косачка" вирушає в тур і запускає резиденцію для жінок-військових
Незалежна пластична вистава "Косачка" вирушає в тур і запускає благодійну реабілітаційну резиденцію для жінок-військових
Вистава "Косачка", яка зібрала аншлаги на київських показах та отримала номінацію на Всеукраїнську театральну премію "ГРА" 2024, вирушає в тур. Незабаром, 27 листопада вистава буде показана в Івано-Франківській обласній філармонії, а вже 28 листопада — у Львівському театрі Лесі Українки.
Про виставу "Косачка"
Створена у 2023 році режисеркою Юлією Лопатою разом із командою незалежних мисткинь з Києва, вистава "Косачка" присвячена українським жінкам-військовим, які захищають країну. Проєкт, що поєднує сучасний танець, електронну музику та візуальне мистецтво, торкається українських традицій та переосмислює ритуали жіноцтва через призму театральної мови сьогодення.
Вистава вже отримала значний резонанс, зібравши аншлаги у Києві та гастролювавши в Хмельницькій філармонії. Крім того, цього літа "Косачка" стала номінантом на Національну театральну премію "ГРА". Покази вистави також мали благодійну складову, збираючи кошти для підтримки українських захисниць на фронті.
Сторінка вистави: https://www.instagram.com/cossachka_
Трейлер: https://youtu.be/TPDTihUxofA
Благодійна резиденція "Віднова спільнотою" для жінок-військових
Перед туром вистави команда "Косачки" у співпраці з Креативною резиденцією MC6 у Славському ініціює благодійну реабілітаційну програму для жінок-військових під назвою "Віднова спільнотою".
Резиденція, що відбуватиметься з 20 до 25 листопада, об'єднає мисткинь, спеціалістів з фізичної терапії та професійних психологів, які через мистецько-терапевтичні практики допомагатимуть захисницям стабілізувати їхній емоційний стан. Паралельно команда "Косачки" буде працювати над оновленим пластичним матеріалом вистави, керуючись досвідом спілкування з військовими.
Для Креативної резиденції MC6 цей проєкт стане вже третьою колаборацією у рамках програми "Віднова спільнотою", спрямованої на підтримку ветеранів через мистецтво. Проєкт резиденції разом із командою "Косачки" підтримано Goethe-Institut Ukraine.
Оновлена версія вистави
Після завершення резиденції команда представить оновлену версію "Косачки" в Івано-Франківську та Львові. Ці покази стануть продовженням розвитку вистави, яка з моменту прем’єри постійно вдосконалюється та оновлюється.
"Косачка" — це вистава-ритуал, що поєднує міф, сучасність та глибокий символізм. Вона досліджує універсальні явища жіночої природи, використовує елементи давніх обрядів та інтегрує їх у сучасний контекст через танець, музику та візуальне мистецтво.
Музику для вистави створили композиторка Олена Шикіна та акторка й співачка Соломія Кирилова, відома за ролями у фільмах "Памфір" і "Leopolis Night". Хореографію "Косачки" створила незалежна хореографка Галина Пеха, разом зі своєю командою Procontemporary.
Костюми для вистави розробила Ася Сутягіна, відома своїми роботами у фільмах "Додому", "Ля Палісіада", "Мої думки тихі". До підготовки оновлених показів долучився американський драматург Пол Барджетто, який уже не вперше працює з українськими митцями у театральних проєктах.
Івано-Франківськ, 27 листопада. Квитки: https://concert.ua/uk/event/kosachka-ivano-frankivsk
Львів, 28 листопада. Квитки: https://concert.ua/uk/event/kosachka-lviv
Гастролі вистави "Косачка" підтримано фондами GVL та SCARP.