Пластична вистава "Косачка" вирушає в тур і запускає резиденцію для жінок-військових

Незалежна пластична вистава "Косачка" вирушає в тур і запускає благодійну реабілітаційну резиденцію для жінок-військових

Вистава "Косачка", яка зібрала аншлаги на київських показах та отримала номінацію на Всеукраїнську театральну премію "ГРА" 2024, вирушає в тур. Незабаром, 27 листопада вистава буде показана в Івано-Франківській обласній філармонії, а вже 28 листопада — у Львівському театрі Лесі Українки.

Про виставу "Косачка"

Створена у 2023 році режисеркою Юлією Лопатою разом із командою незалежних мисткинь з Києва, вистава "Косачка" присвячена українським жінкам-військовим, які захищають країну. Проєкт, що поєднує сучасний танець, електронну музику та візуальне мистецтво, торкається українських традицій та переосмислює ритуали жіноцтва через призму театральної мови сьогодення.

Фото: Антон Кулеба

Вистава вже отримала значний резонанс, зібравши аншлаги у Києві та гастролювавши в Хмельницькій філармонії. Крім того, цього літа "Косачка" стала номінантом на Національну театральну премію "ГРА". Покази вистави також мали благодійну складову, збираючи кошти для підтримки українських захисниць на фронті.

Сторінка вистави: https://www.instagram.com/cossachka_

Трейлер: https://youtu.be/TPDTihUxofA

Благодійна резиденція "Віднова спільнотою" для жінок-військових

Перед туром вистави команда "Косачки" у співпраці з Креативною резиденцією MC6 у Славському ініціює благодійну реабілітаційну програму для жінок-військових під назвою "Віднова спільнотою".

Резиденція, що відбуватиметься з 20 до 25 листопада, об'єднає мисткинь, спеціалістів з фізичної терапії та професійних психологів, які через мистецько-терапевтичні практики допомагатимуть захисницям стабілізувати їхній емоційний стан. Паралельно команда "Косачки" буде працювати над оновленим пластичним матеріалом вистави, керуючись досвідом спілкування з військовими.

Для Креативної резиденції MC6 цей проєкт стане вже третьою колаборацією у рамках програми "Віднова спільнотою", спрямованої на підтримку ветеранів через мистецтво. Проєкт резиденції разом із командою "Косачки" підтримано Goethe-Institut Ukraine.

Фото: Антон Кулеба

Оновлена версія вистави

Після завершення резиденції команда представить оновлену версію "Косачки" в Івано-Франківську та Львові. Ці покази стануть продовженням розвитку вистави, яка з моменту прем’єри постійно вдосконалюється та оновлюється.

"Косачка" — це вистава-ритуал, що поєднує міф, сучасність та глибокий символізм. Вона досліджує універсальні явища жіночої природи, використовує елементи давніх обрядів та інтегрує їх у сучасний контекст через танець, музику та візуальне мистецтво.

Музику для вистави створили композиторка Олена Шикіна та акторка й співачка Соломія Кирилова, відома за ролями у фільмах "Памфір" і "Leopolis Night". Хореографію "Косачки" створила незалежна хореографка Галина Пеха, разом зі своєю командою Procontemporary.

Костюми для вистави розробила Ася Сутягіна, відома своїми роботами у фільмах "Додому", "Ля Палісіада", "Мої думки тихі". До підготовки оновлених показів долучився американський драматург Пол Барджетто, який уже не вперше працює з українськими митцями у театральних проєктах.

Івано-Франківськ, 27 листопада. Квитки: https://concert.ua/uk/event/kosachka-ivano-frankivsk

Львів, 28 листопада. Квитки: https://concert.ua/uk/event/kosachka-lviv

Гастролі вистави "Косачка" підтримано фондами GVL та SCARP.