Подорожі за кордон: що змінилося для українців і як подбати про безпеку в дорозі

"

Раніше більшість купувала поліс лише тому, що він потрібен для візи. Тепер мотивація змінилася. Люди хочуть мати впевненість, що якщо щось трапиться, їм допоможуть і вони не залишаться самі у чужій країні

. І це помітно по цифрах

:

якщо торік ми оформили близько 15 тисяч договорів туристичного страхування, то цього року їх уже 95 тисяч. Приріст у кількості становить 521%, а в грошах

– 2

37%

"

, - говорить він.