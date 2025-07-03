"Подорожник" запускає проєкт підтримки пенсіонерів "Тисяча здоров’я"

З 1 липня пенсіонери за віком у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях зможуть отримати "Тисячу здоров’я" від мережі аптек "Подорожник".

"Тисяча здоров’я" — це соціально орієнтований проєкт компанії, спрямований на підтримку людей похилого віку, які мешкають у прифронтових та прикордонних областях. У рамках проєкту, з 1 липня до 31 серпня пенсіонери зможуть отримати 1000 гривень на бонусний рахунок на будь-які покупки в "Подорожнику".

"Сьогодні покращення доступності ліків є ключовим пріоритетом державної політики, і крім того, що "Подорожник" підтримав урядову ініціативу щодо зниження цін на найпопулярніші ліки, ми задумались про додаткові заходи, які можемо спрямувати на підтримку тих, хто найбільше її потребує. Зокрема, це люди похилого віку. Ми розпочали свою соціально орієнтовану ініціативу з семи прифронтових та прикордонних областей: пенсіонери, які мешкають у цих регіонах, отримають "Тисячу здоров’я" від "Подорожника". Надалі, як тільки на це буде фінансова можливість, ми будемо розширювати географію цього проєкту", — коментує виконавчий директор мережі аптек "Подорожник" Тарас Коляда.

Для того, щоб отримати 1000 гривень на бонусний рахунок, потрібно показати пенсійне посвідчення фармацевту і назвати номер телефону для реєстрації в програмі лояльності. Цими коштами можна сплачувати до 20% вартості кожної покупки в аптеках "Подорожник". Бонуси діють до 30 листопада 2025 року.

"Тисяча здоров’я" — це наш прояв турботи про старше покоління. Ми розуміємо, як важливо підтримати літніх людей не тільки словом, а й конкретними справами. Здоров’я має залишатися пріоритетом у будь-якому віці, а можливість купити необхідні ліки не повинна залежати від розміру пенсії", — кажуть у "Подорожнику".

У мережі закликають ділитися інформацією з тими, хто, можливо, ще не чув про неї. Якщо поруч є пенсіонери — поділіться з ними цією новиною. Ваше слово може допомогти людині скористатися підтримкою й відчути турботу.

"Подорожник" — де аптека, там життя. Піклування — у дії!