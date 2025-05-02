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Вивідували дані, прикидаючись зоозахисниками: на Харківщині судили подружжя за державну зраду

Тетяна Бугаєнко — 2 травня, 17:08
Вивідували дані, прикидаючись зоозахисниками: на Харківщині судили подружжя за державну зраду
Чоловіка та його співмешканку в січні 2025 року затримали правоохоронці
Служба безпеки України

На Харківщині до 15 років тюрми засудили подружжя, яке працювало на російську розвідку.

Пара видавала себе за зооволонтерів та їздила регіоном, вишукуючи локації з українськими військовими.

Затримали їх у січні 2025 року, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Чоловік і жінка шукали, де розміщується особовий склад Сил оборони, а також місця лікування поранених українських захисників.

"Видаючи себе за зооволонтерів, які опікуються безпритульними тваринами, вони об’їжджали місцевість нібито в пошуку покинутих домашніх улюбленців.

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Щоб відвести від себе підозри, чоловік і жінка навіть облаштували на території власного домоволодіння "притулок", – зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що чоловіка та жінку завербував їхній знайомий, який є російським куратором по Харківському напрямку. Наразі він перебуває на в одній з тимчасово окупованих областей і співпрацює з російською воєнною розвідкою.

Йому як своєму безпосередньому куратору пара надсилала зібрані відомості. Для цього використовували Telegram.

"Правоохоронці затримали подружжя за місцем проживання у січні 2025 року. Під час санкціонованих обшуків у них було вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності", – зазначили в прокуратурі.

На суд вони очікували під вартою. Під час судового розгляду повністю визнали свою вину.

Суд визнав їх винними у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України) та призначив по 15 років тюрми. Також він постановив конфіскувати у них майно.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України затримала нападницю на українського блогера Сергія Стерненка. Встановлено, що її завербували російські спецслужби.

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