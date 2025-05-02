Вивідували дані, прикидаючись зоозахисниками: на Харківщині судили подружжя за державну зраду
На Харківщині до 15 років тюрми засудили подружжя, яке працювало на російську розвідку.
Пара видавала себе за зооволонтерів та їздила регіоном, вишукуючи локації з українськими військовими.
Затримали їх у січні 2025 року, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Чоловік і жінка шукали, де розміщується особовий склад Сил оборони, а також місця лікування поранених українських захисників.
"Видаючи себе за зооволонтерів, які опікуються безпритульними тваринами, вони об’їжджали місцевість нібито в пошуку покинутих домашніх улюбленців.
Щоб відвести від себе підозри, чоловік і жінка навіть облаштували на території власного домоволодіння "притулок", – зазначили у прокуратурі.
Правоохоронці встановили, що чоловіка та жінку завербував їхній знайомий, який є російським куратором по Харківському напрямку. Наразі він перебуває на в одній з тимчасово окупованих областей і співпрацює з російською воєнною розвідкою.
Йому як своєму безпосередньому куратору пара надсилала зібрані відомості. Для цього використовували Telegram.
"Правоохоронці затримали подружжя за місцем проживання у січні 2025 року. Під час санкціонованих обшуків у них було вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності", – зазначили в прокуратурі.
На суд вони очікували під вартою. Під час судового розгляду повністю визнали свою вину.
Суд визнав їх винними у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України) та призначив по 15 років тюрми. Також він постановив конфіскувати у них майно.
Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України затримала нападницю на українського блогера Сергія Стерненка. Встановлено, що її завербували російські спецслужби.