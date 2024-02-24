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Українська поетеса Калитко прочитала свою версію "Отче наш" королю Данії

Вікторія Андрєєва — 24 лютого, 12:00
Українська поетка прочитала молитву про звірства росіян королю Данії
"Український дім" в Данії

У Копенгагені українська письменниця і поетеса Катерина Калитко прочитала власну інтерпретацію молитви "Отче наш" про звірства росіян.

Її виступ відбувся у Данії в присутності короля Данії Фредеріка Х на заході, присвяченому роковинам повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"У парафіяльній церкві Копенгагена – Голмен – відбулася літургія за Україну, в якій узяв участь король Данії Фредерік Х, а також спікер парламенту й низка міністрів. Я мала почесний обов'язок і ні на що не схожий досвід: прочитала на церемонії ізюмський "Отче наш", українською і з данським перекладом", – розповіла Катерина.

У новітній версії молитви йдеться про звірства російських солдатів, які вони скоїли проти цивільних українців.

Ізюмська інтерпретація молитви "Отче наш"

Ось частина молитви авторства Калитко:

Віддай нам щоденні
імена і прізвища,
хай напишуть їх на табличках,
поверни наші голови,
наші обличчя,
наші впізнавані татуювання.

І не прощай нам нічого, якщо захочеш –
бо і ми не прощаємо винуватцям,
стоїмо на суді твоєму
школяриками біля дошки,
розгорнувши душі, немов щоденники,
густо списані кривавою пастою –
зауваженнями за поведінку.

Данську версію озвучив Генеральний секретар Данської ради церков Еміль Хілтон Саггау.

Поетка Катерина Калитко заспівала ізюмську версію “Отче наш” королю Данії
Поетка Катерина Калитко заспівала ізюмську версію “Отче наш” королю Данії
з Facebook Катерини Калитко

“Цими днями у Копенгагені вперше звучить данською ціла низка поезій і текстів українських авторів, спеціально перекладених для події “Голоси гідності: поезія і музика з України”.

В умовах російської агресії українські автори знаходять голос, щоби говорити про невимовне, а данські партнери підсилюють голос України в цій несправедливій війні”, – зазначила співзасновниця "Українського дому" в Данії Наталія Попович.

Українці по всьому світу нагадують про війну в Україні. Наприклад, у Португалії переселенці щотижня виходять на мітинги та чинять опір російській пропаганді всередині країни.

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