Українська поетеса Калитко прочитала свою версію "Отче наш" королю Данії
У Копенгагені українська письменниця і поетеса Катерина Калитко прочитала власну інтерпретацію молитви "Отче наш" про звірства росіян.
Її виступ відбувся у Данії в присутності короля Данії Фредеріка Х на заході, присвяченому роковинам повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
"У парафіяльній церкві Копенгагена – Голмен – відбулася літургія за Україну, в якій узяв участь король Данії Фредерік Х, а також спікер парламенту й низка міністрів. Я мала почесний обов'язок і ні на що не схожий досвід: прочитала на церемонії ізюмський "Отче наш", українською і з данським перекладом", – розповіла Катерина.
У новітній версії молитви йдеться про звірства російських солдатів, які вони скоїли проти цивільних українців.
Ось частина молитви авторства Калитко:
Віддай нам щоденні
імена і прізвища,
хай напишуть їх на табличках,
поверни наші голови,
наші обличчя,
наші впізнавані татуювання.
І не прощай нам нічого, якщо захочеш –
бо і ми не прощаємо винуватцям,
стоїмо на суді твоєму
школяриками біля дошки,
розгорнувши душі, немов щоденники,
густо списані кривавою пастою –
зауваженнями за поведінку.
Данську версію озвучив Генеральний секретар Данської ради церков Еміль Хілтон Саггау.
“Цими днями у Копенгагені вперше звучить данською ціла низка поезій і текстів українських авторів, спеціально перекладених для події “Голоси гідності: поезія і музика з України”.
В умовах російської агресії українські автори знаходять голос, щоби говорити про невимовне, а данські партнери підсилюють голос України в цій несправедливій війні”, – зазначила співзасновниця "Українського дому" в Данії Наталія Попович.
Українці по всьому світу нагадують про війну в Україні. Наприклад, у Португалії переселенці щотижня виходять на мітинги та чинять опір російській пропаганді всередині країни.