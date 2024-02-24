Українська поетеса Калитко прочитала свою версію "Отче наш" королю Данії

У Копенгагені українська письменниця і поетеса Катерина Калитко прочитала власну інтерпретацію молитви "Отче наш" про звірства росіян.

Її виступ відбувся у Данії в присутності короля Данії Фредеріка Х на заході, присвяченому роковинам повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"У парафіяльній церкві Копенгагена – Голмен – відбулася літургія за Україну, в якій узяв участь король Данії Фредерік Х, а також спікер парламенту й низка міністрів. Я мала почесний обов'язок і ні на що не схожий досвід: прочитала на церемонії ізюмський "Отче наш", українською і з данським перекладом", – розповіла Катерина.

У новітній версії молитви йдеться про звірства російських солдатів, які вони скоїли проти цивільних українців.

Ізюмська інтерпретація молитви "Отче наш"

Ось частина молитви авторства Калитко:

Віддай нам щоденні

імена і прізвища,

хай напишуть їх на табличках,

поверни наші голови,

наші обличчя,

наші впізнавані татуювання.

І не прощай нам нічого, якщо захочеш –

бо і ми не прощаємо винуватцям,

стоїмо на суді твоєму

школяриками біля дошки,

розгорнувши душі, немов щоденники,

густо списані кривавою пастою –

зауваженнями за поведінку.

Данську версію озвучив Генеральний секретар Данської ради церков Еміль Хілтон Саггау.

Поетка Катерина Калитко заспівала ізюмську версію “Отче наш” королю Данії з Facebook Катерини Калитко

“Цими днями у Копенгагені вперше звучить данською ціла низка поезій і текстів українських авторів, спеціально перекладених для події “Голоси гідності: поезія і музика з України”.

В умовах російської агресії українські автори знаходять голос, щоби говорити про невимовне, а данські партнери підсилюють голос України в цій несправедливій війні”, – зазначила співзасновниця "Українського дому" в Данії Наталія Попович.

Українці по всьому світу нагадують про війну в Україні. Наприклад, у Португалії переселенці щотижня виходять на мітинги та чинять опір російській пропаганді всередині країни.