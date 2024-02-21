Українці за кордоном нагадають про полонених і теракт в Оленівці: графік акцій на 24 лютого

До другої річниці повномасштабного вторгнення за кордоном заплановано багато акцій для нагадування про воєнні злочини РФ.

Зокрема, “Спільнота родин Оленівки” закликає нагадати про російський теракт в Оленівці та захисників Маріуполя, які досі перебувають у полоні.

Організація оголосила про місяць закордонних акцій ще на початку лютого. Їхня мета – привернення уваги іноземців до теми страт та катувань у російському полоні.

Найбільше акцій відбудеться 24 лютого – учасники можуть нагадати не лише про річницю повномасштабного вторгнення, а й про військовополонених.

Фото надані "Спільнотою родин Оленівки" Ольга Андросова, Швеція

“Спільнота родин Оленівки” поділилися з “УП. Життя” графіком проведення мітингів у різних країнах, до яких можуть долучитись усі охочі.





У яких країнах та містах можна нагадати про полонених 24 лютого?





Швейцарія, Вінтертур: Vogelipark о 13:00;

Італія, Мілан: Plazza Castello 13:00;

Вельс, Кардіфф: John Batchelor Statue, The Heyes 11 (між бібліотекою Cafdiss Central Library та музеєм Museum of Cardiff) 13:15;



Англія, Бірмінґем: Centenary square Birmigham, з 14:00 до 16:00;

Польща, Варшава: акція біля посольства РФ, вул. Belwederska 49, 16:00;

Німеччина, Мюнхен: Marienplatz (центральна площа), з 14:00 до 17:00;



Німеччина, Аугсбург: Ратгаузплатц, 16:30;

Грузія, Батумі: площа Європи, о 18:00;

Канада, Квебек: хода з 16:00 до 19:00 по вулиці Ste-Catherine від Guy до площі Philips;

США, Лос-Анджелес: Melrose Ave, 18:00;

США, Сакраменто: California state Capitol, 10 Street Sacramento 16:30-19:00;

Франція, Париж: хода від Plase de la Repuplique до Place de la Bastille, 14:00;

Чехія, Прага: Площа Кінських, хода від пам'ятника Шевченка до Староміської площі, з 15:00 до 16:00;

Іспанія, Мадрид: марш від Plaza de Espana до Plaza puerta del sol, 17:00;

Іспанія, м. Ла-Корунья: початок ходи о 17:30 з Обеліско (Кантон Гранде) до Марії Піти; на площі Марії Піти відбудеться мітинг;



Швеція, Стокгольм: Sergels Torg, з 15:00 до 16:00;

Англія, Лондон: місце збору – Speakers' Corner, Hyde Park (станція метро Marbie Arch), о 13:30; о 14:00 – хода до Трафальгарської площі; з 16:00 до 17:00 – віче на Трафальгарській площі.



Акція у Франції André Juarez

“Якщо є люди за кордоном, які можуть долучатися до цих акцій та нагадати про теракт в Оленівці й військовополонених, вони можуть робити фото/відео та відмічати наші сторінки у соцмережах, ми будемо все поширювати”, – кажуть рідні захисників.

Також спільнота закликає людей, які можуть організовувати акції в різних країнах та містах, комунікувати з нею напряму в соцмережах.

Інформацію про наступні акції “Спільнота родин Оленівки” повідомить згодом. Також активісти радять українцям за кордоном стежити за сторінками організацій, які періодично проводять акції в різних країнах.

Акція у Лондоні Guy Cobishey

На початку лютого спільнота оголосила про місяць закордонних акцій. Акції вже пройшли у Франції, Англії, Німеччині, Швеції, Італії та Іспанії за підтримки української діаспори.

Також є домовленості зі США, Ірландією, Польщею, Канадою, Австралією.



“Ми щиро сподіваємося, що постійне нагадування суспільству та урядам різних країн про військовополонених, які обороняли місто Маріуполь, які вийшли з Азовсталі за наказом та вже майже два роки утримуються в полоні, допоможе їм повернутися якомога скоріше додому живими.

Адже розголос дійсно рятує життя, як ми змогли пересвідчитися за ці роки”, – наголошує “Спільнота родин Оленівки”.

Guy Corbishley

Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 липня 2022 року росіяни влаштували теракт у колонії №120 тимчасово окупованої Оленівки.

Внаслідок вибуху в бараку загинуло понад 50 військовополонених, деякі – дорогою до лікарні. Понад 130 захисників Маріуполя отримали поранення.

“Спільнота Родин Оленівки” понад півтора року добивається міжнародного розслідування теракту, а також просить започаткувати Дні скорботи та вшанування пам’яті загиблих внаслідок теракту 28-29 липня.



Guy Cobishey

“Ми постійно наголошуємо на тому, що тема теракту в Оленівці – надважлива, і для того, щоб повернути поранених захисників, які вижили в ту ніч, та притягнути росію до відповідальності за масову страту, нам необхідна підтримка як нашої влади, так і міжнародної спільноти.

І для цього мають працювати не тільки родини військовополонених та вбитих у полоні героїв, а також і МЗС, Офіс Президента, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та інші структури. На жаль, зараз ми не маємо налагодженої співпраці з державними органами в цьому напрямку”, – кажуть в організації.

Акція в Італії Lorenzo Ceva Valla

Раніше про масову страту захисників Маріуполя в Оленівці та бездіяльність іноземних правозахисників розповідала дружина полоненого азовця, який пережив теракт.

Прочитати про страту в Оленівці англійською мовою можна на сайті Osint For Ukraine за посиланням.



