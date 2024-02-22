Починаючи з 2013-го народжуваність в Україні щороку знижується приблизно на 7% – МОЗ

Щороку, починаючи з 2013-го, народжуваність в Україні знижується приблизно на 7%. Від початку повномасштабного вторгнення – поготів.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я та Національній службі здоровʼя України у коментарі "Укрінформ".

Повномасштабне вторгнення призвело до найбільшої кризи народжуваності в Україні.

"У 2023 році щомісяця в середньому народжувалося близько 16 100 дітей. Для порівняння, до повномасштабного вторгнення кількість немовлят коливалась у межах 21 000–23 000 на місяць", – повідомили в МОЗ.

За даними НСЗУ, в електронній системі охорони здоровʼя у:

▲ 2023 рік зафіксовано майже 177 тисяч пологів;

▲ 2022 році їх було близько 190 тисяч;

▲ 2021 – майже 257 тисяч.

Водночас в службі додали, що даних про те, скільки українок народили дітей за кордоном після початку повномасштабної війни, немає.

Раніше ми повідомляли, що за даними фонду народонаселення ООН, в Україні проживає понад 36 млн людей.