В Україні проживає понад 36 млн людей – Фонд народонаселення ООН

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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19 квітня 2023

За даними Фонду народонаселення ООН, в Україні станом на 2023 рік проживає 36,7 млн людей. 

Про це йдеться у звіті Фонду народонаселення ООН. 

Зокрема, в нашій країні проживають: 

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  • 64,6%  людей віком від 15 до 64 років;
  • 20,2%  людей віком 65+;
  • 15,2%  громадян віком до 14 років. 

У звіті зазначають, що в середньому жінка в Україні живе на 10 років довше, ніж чоловік. Зокрема, середня тривалість життя жінки становить 78 років, а чоловіка – 68 років.  

Скрін зі звіту Фонду народонаселення ООН 

Загальний коефіцієнт народжуваності (середня кількість дітей, яку має жінка у репродуктивному віці) в Україні у 2023 році у Фонді народонаселення вважають одним із найменших за останні роки – 2,19.

У 2020 році цей показник  становив 2,30, а у 2013 році – 2,44. 

У Фонді ООН додають, що у 2023 році 54% всіх жінок в Україні користуються контрацепцією. 

Серед жінок, які заміжні або перебувають у цивільному чи гостьовому шлюбі, захистом користуються 68%.

Нагадаємо, опитування, проведене до річниці повномасшатнбого вторгнення показало, що 16% українців змінили місце проживання, а 72% – залишалися вдома. 

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