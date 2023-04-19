В Україні проживає понад 36 млн людей – Фонд народонаселення ООН

За даними Фонду народонаселення ООН, в Україні станом на 2023 рік проживає 36,7 млн людей.

Про це йдеться у звіті Фонду народонаселення ООН.

Зокрема, в нашій країні проживають:

64,6% людей віком від 15 до 64 років;

20,2% людей віком 65+;

15,2% громадян віком до 14 років.

У звіті зазначають, що в середньому жінка в Україні живе на 10 років довше, ніж чоловік. Зокрема, середня тривалість життя жінки становить 78 років, а чоловіка – 68 років.

Скрін зі звіту Фонду народонаселення ООН

Загальний коефіцієнт народжуваності (середня кількість дітей, яку має жінка у репродуктивному віці) в Україні у 2023 році у Фонді народонаселення вважають одним із найменших за останні роки – 2,19.

У 2020 році цей показник становив 2,30, а у 2013 році – 2,44.

У Фонді ООН додають, що у 2023 році 54% всіх жінок в Україні користуються контрацепцією.

Серед жінок, які заміжні або перебувають у цивільному чи гостьовому шлюбі, захистом користуються 68%.

Нагадаємо, опитування, проведене до річниці повномасшатнбого вторгнення показало, що 16% українців змінили місце проживання, а 72% – залишалися вдома.